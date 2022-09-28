В КГД рассказали, в каких случаях ИИН покупателя указывается в чеке

В социальных сетях казахстанцы жалуются, что в некоторых торговых точках при совершении покупки продавцы требуют от покупателей представить ИИН. В Комитете государственных доходов разъяснили, в каких случаях ИИН покупателя указывается в чеке ККМ, сообщает Zakon.kz.

В КГД напомнили, что в этом году в порядок применения контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и передачи данных (ККМ) внесены изменения и дополнения. В частности, о том, что при применении ККМ осуществляется выдача чека или товарного чека на сумму, уплаченную за товар, работу, услугу.

Вместе с тем в Налоговом кодексе установлен перечень информации, которую должен содержать чек ККМ.

Так, пункт 7 статьи 166 Налогового кодекса предусматривает, что чек онлайн-ККМ по требованию покупателя (клиента), получателя товаров, работ, услуг должен содержать идентификационный номер (ИИН) покупателя (клиента).

Таким образом, резюмировали в Комитете госдоходов, при продаже товара (выполнении работы, оказании услуги) продавец обязан выдать чек ККМ и только по требованию покупателя (клиента) отразить в чеке ККМ ИИН покупателя или клиента.