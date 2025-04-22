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Когда можно указать ИИН в чеке: казахстанцам напомнили правила

Оплата по карте, покупки, оплата покупок, касса, кассовый терминал, кассир, контрольно-кассовый аппарат, контрольно-кассовые аппараты, ККМ, чек, чеки, выдача чека, выдача чеков, кассовый аппарат, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2025 10:31 Фото: pexels
В социальных сетях часто можно встретить жалобы казахстанцев на то, что в некоторых торговых точках при совершении покупки продавцы требуют представить индивидуальный идентификационный номер (ИИН) у покупателя, сообщает Zakon.kz.

Департамент государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области 22 апреля 2025 года по этому поводу выступил с разъяснением.

По данным специалистов, ранее в порядок применения контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных (ККМ) внесены изменения и дополнения (в статью 166 Налогового Кодекса).

Так, в соответствии с подпунктом 2) пункта 5 статьи 166 Налогового кодекса при применении ККМ осуществляется выдача чека ККМ или товарного чека на сумму, уплаченную за товар, работу, услугу.

Согласно пункту 6 статьи 166 Налогового кодекса установлен перечень информации, который должен содержать чек ККМ.

В свою очередь, в соответствии с пунктом 7 статьи 166 Налогового кодекса чек онлайн-ККМ также по требованию покупателя (клиента), получателя товаров, работ, услуг должен содержать идентификационный номер (ИИН) покупателя (клиента), получателя.

"При продаже товара (выполнении работы, оказании услуги) продавец обязан выдать чек ККМ и только по требованию покупателя (клиента) отразить в чеке ККМ ИИН покупателя (клиента), получателя".Пресс-служба ДГД по Мангистауской области

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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