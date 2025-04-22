Когда можно указать ИИН в чеке: казахстанцам напомнили правила

В социальных сетях часто можно встретить жалобы казахстанцев на то, что в некоторых торговых точках при совершении покупки продавцы требуют представить индивидуальный идентификационный номер (ИИН) у покупателя, сообщает Zakon.kz.

Департамент государственных доходов (ДГД) по Мангистауской области 22 апреля 2025 года по этому поводу выступил с разъяснением.

По данным специалистов, ранее в порядок применения контрольно-кассовых машин с функцией фиксации и (или) передачи данных (ККМ) внесены изменения и дополнения (в статью 166 Налогового Кодекса).

Так, в соответствии с подпунктом 2) пункта 5 статьи 166 Налогового кодекса при применении ККМ осуществляется выдача чека ККМ или товарного чека на сумму, уплаченную за товар, работу, услугу.

Согласно пункту 6 статьи 166 Налогового кодекса установлен перечень информации, который должен содержать чек ККМ.

В свою очередь, в соответствии с пунктом 7 статьи 166 Налогового кодекса чек онлайн-ККМ также по требованию покупателя (клиента), получателя товаров, работ, услуг должен содержать идентификационный номер (ИИН) покупателя (клиента), получателя.

"При продаже товара (выполнении работы, оказании услуги) продавец обязан выдать чек ККМ и только по требованию покупателя (клиента) отразить в чеке ККМ ИИН покупателя (клиента), получателя". Пресс-служба ДГД по Мангистауской области

Материал по теме С барахолки в Алматы изгнали стихийных торговцев

В начале апреля 2025 года стало известно, что требования к продаже ювелирных изделий в Казахстане были ужесточены. Теперь ответственность за продажу ювелирных изделий без наличия отечественного пробирного клейма станет жестче.