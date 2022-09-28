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Информацию о билетах из России в Казахстан за 5 тысяч долларов опровергли в авиакомпании

Информацию о билетах из России в Казахстан за 5 тысяч долларов опровергли в авиакомпании Фото: freepik
28 сентября в Казнете распространили информацию, что авиакомпания АО "Qazaq Air" продает билеты на частный рейс из Омска в Астану. В соцсетях сообщалось, что якобы за место на частном рейсе, который запланирован на 30 сентября, нужно заплатить 4999 долларов, сообщает Zakon.kz.

В авиакомпании АО "Qazaq Air" отметили, что распространяемая в сети Интернет и социальных сетях информация о специальных авиарейсах из России в Казахстан не является достоверной.

Информацию о билетах из России в Казахстан за 5 тысяч долларов опровергли в авиакомпании

Фото: Telegram/Zanamiviehali

Во избежание мошеннических действий в Qazaq Air порекомендовали приобретать авиабилеты на сайте авиакомпании или в авторизированных агентствах по продаже авиабилетов.

27 сентября и. о. председателя Комитета миграционной службы МВД РК Аслан Аталыков назвал количество россиян, желающих получить гражданство Казахстана.

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