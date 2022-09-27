В МВД назвали количество россиян, желающих получить гражданство Казахстана

На брифинге в СЦК представители Министерства внутренних дел рассказали, сколько россиян подали заявки на получение гражданства Казахстана, сообщает Zakon.kz.

По словам и.о. председателя Комитета миграционной службы МВД РК Аслана Аталыкова, с 21 сентября порядка 98 тыс. россиян заехали в Казахстан. При этом из страны выехали более 64 тыс. россиян.

В то же время с 1 апреля 2022 года 93 тыс. россиян получили ИИН. Вид на жительство с 1 апреля получил 4271 россиянин, из них 116 – этнические казахи.

На гражданство подало 441 лицо, из них 117 – этнические казахи из России. Аслан Аталыков

Кроме того, в Министерстве внутренних дел доложили о ситуации на приграничных с Россией районах Казахстана.

27 сентября миграционная служба Министерства внутренних дел выступила с обращением к казахстанцам. В ведомстве напомнили, что физические и юридические лица, принимающие иностранцев, обязаны сообщить о находящихся у них иммигрантах.