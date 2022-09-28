Изменились правила составления схемы дорожно-транспортного происшествия

Приказом министра внутренних дел от 19 сентября 2022 года внесены изменения и дополнения в Правила составления схемы дорожно-транспортного происшествия, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новым пунктом, в котором говорится, что при наличии сертифицированных специальных контрольно-измерительных технических средств или приборов (аппаратов, устройств) допускается составление схемы транспортного происшествия в электронном формате.

Кроме того, утверждены новые:

Перечень сведений по транспортному происшествию.

Схемы транспортного происшествия.

Так, перечень сведений по ДТП включает в себя 25 пунктов, в том числе:

ФИО участников транспортного происшествия, домашний адрес и контактные телефоны.

Номер водительского удостоверения каждого из участников транспортного происшествия, кем и когда выдано.

Серия, номер договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (страхового полиса), название страховой организации, выдавшей страховой полис.

ФИО свидетелей транспортного происшествия, домашний адрес, контакты.

Дата и время, место совершения транспортного происшествия и другие обстоятельства.

Состояние проезжей части (горизонтальная, уклон, разрыта, имеет выбоины и другие характеристики), а также вид ее покрытия.

Исправность транспортных средств (в случае наличия неисправности – указать, в чем она выражена, когда обнаружена и какие меры приняты для устранения).

Скорость движения транспортных средств перед транспортным происшествиям (в км/час).

Метеорологические условия на момент происшествия.

Дорожные знаки, находящиеся на месте транспортного происшествия (их наименование).

Видимость (в метрах) (при условии темного времени суток либо ограниченной видимости указать, какие световые приборы были включены на транспортном средстве).

Освещение на месте транспортного происшествия (городское электроосвещение, свет из окружающих домов, другие источники света).

Обзорность из кабины водителя с полосы следования автомобиля (в метрах) и др.

Приказ вводится в действие с 8 октября 2022 года.