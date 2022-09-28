Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Изменились правила составления схемы дорожно-транспортного происшествия

Изменились правила составления схемы ДТП Фото: Zakon.kz
Приказом министра внутренних дел от 19 сентября 2022 года внесены изменения и дополнения в Правила составления схемы дорожно-транспортного происшествия, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новым пунктом, в котором говорится, что при наличии сертифицированных специальных контрольно-измерительных технических средств или приборов (аппаратов, устройств) допускается составление схемы транспортного происшествия в электронном формате.

Кроме того, утверждены новые:

  • Перечень сведений по транспортному происшествию.

  • Схемы транспортного происшествия.

Так, перечень сведений по ДТП включает в себя 25 пунктов, в том числе:

  • ФИО участников транспортного происшествия, домашний адрес и контактные телефоны.

  • Номер водительского удостоверения каждого из участников транспортного происшествия, кем и когда выдано.

  • Серия, номер договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств (страхового полиса), название страховой организации, выдавшей страховой полис.

  • ФИО свидетелей транспортного происшествия, домашний адрес, контакты.

  • Дата и время, место совершения транспортного происшествия и другие обстоятельства.

  • Состояние проезжей части (горизонтальная, уклон, разрыта, имеет выбоины и другие характеристики), а также вид ее покрытия.

  • Исправность транспортных средств (в случае наличия неисправности – указать, в чем она выражена, когда обнаружена и какие меры приняты для устранения).

  • Скорость движения транспортных средств перед транспортным происшествиям (в км/час).

  • Метеорологические условия на момент происшествия.

  • Дорожные знаки, находящиеся на месте транспортного происшествия (их наименование).

  • Видимость (в метрах) (при условии темного времени суток либо ограниченной видимости указать, какие световые приборы были включены на транспортном средстве).

  • Освещение на месте транспортного происшествия (городское электроосвещение, свет из окружающих домов, другие источники света).

  • Обзорность из кабины водителя с полосы следования автомобиля (в метрах) и др.

Приказ вводится в действие с 8 октября 2022 года.

Читайте также

В Туркестанской области ограбление ломбарда попало на видео

Сотрудников акимата Талдыкоргана эвакуировали из-за загоревшегося веника

В Караганде мужчина погиб, выпав с 5 этажа

Лариса Черненко
МВД РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
новые праздничные даты появятся в Казахстане
Новые праздничные даты появятся в Казахстане
астрология трудности 2023 год
Представителей трех знаков зодиака ждут тяжелые испытания в 2023 году
Борис Моисеев скончался
Названа причина смерти Бориса Моисеева
Сказал спасибо Казахстану
Димаш сказал Казахстану спасибо
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления