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В Казахстане внесены новые изменения в Правила дорожного движения

Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2024 12:45 Фото: Zakon.kz
Приказом министра внутренних дел от 26 сентября 2024 года внесены изменения и дополнения в Правила дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Так, Правила дорожного движения дополнены новым понятием "электромобиль":

это механическое транспортное средство, оснащенное и приводимое в движение электрическим двигателем, получающим энергию от аккумуляторных батарей, емкостных накопителей или топливных элементов, и заряжаемое исключительно с помощью внешнего источника электрической энергии.

Также правила дополнены пунктом, предусматривающим запрет стоянки для автомобилей в местах, оборудованных электрозарядными станциями, без их зарядки.

Кроме того, в правила добавлено, что в жилой зоне запрещается стоянка авто с работающим двигателем, за исключением стоянки электромобиля с работающим двигателем. Но они не должны доставлять неудобства жителям.

Вместе с тем уточняется, что к перевозкам пассажиров автомобилями, предназначенными для перевозки пассажиров и имеющими более восьми сидячих мест, помимо сиденья водителя (категория "D"), допускаются лица, достигшие 23-летнего возраста (ранее было 25 лет), имеющие стаж работы водителем не менее трех лет (было 5 лет), в том числе стаж управления транспортными средствами, относящимися к подкатегории "D1", не менее одного года (было 3 года).

Претерпел изменения пункт, касающийся передвижения по велосипедной полосе. В новой редакции говорится, что на дорогах с велосипедной полосой движения, обозначенной знаком 4.5 с табличкой 7.14, не осуществляется движение и не производится остановка других транспортных средств на этой полосе.

Вместе с тем в Основных положениях по допуску транспортных средств к эксплуатации говорится, что на транспортных средствах устанавливается знак:

"Автомобиль с газобаллонным оборудованием" – в виде равностороннего треугольника желтого цвета вершиной вверх с каймой черного цвета, в который вписаны восклицательный знак и слово "GAZ" черного цвета (сторона треугольника – не менее двухсот миллиметров, ширина каймы – 1/10 стороны) – сзади механических транспортных средств, имеющих газобаллонное оборудование. 

Приказ вводится в действие с 11 октября 2024 года.

Ранее мы рассказывали, какие еще изменения в ПДД ждут казахстанцев. В частности, речь идет о средней скорости, регистрации мопедов и отмене штрафа за не включенные ходовые огни.

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