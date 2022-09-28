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Астролог назвала 3 даты для денежных стрижек в октябре

Астролог назвала 3 даты для денежных стрижек в октябре Фото: unsplash
По мнению эксперта в области китайской метафизики, астролога Елены Егоровой, во втором месяце осени, помимо обновления прически, есть хорошие шансы привлечь материальную прибыль, сообщает Zakon.kz.

В беседе с интернет-изданием "Пятый канал" специалист перечислила даты для денежных стрижек.

В октябре есть три особых даты для денежной стрижки — 3, 7 и 10 октября. Подстричься в эти дни было бы замечательно, чтобы усилить свою финансовую энергию, а также получить материальную прибыль.Елена Егорова

Также астролог рассказала, что в календаре для бьюти-процедур в октябре категорически не подходят восемь дат.

5, 6, 11, 18, 23, 25, 30 и 31 октября нежелательно записываться на стрижку и делать новую прическу. Результат может вас не удовлетворить или еще хуже — просто расстроить.Елена Егорова

По ее словам, перечисленные даты — дни разрушения, опасности и закрытия.

Стрижка может негативно повлиять не только на внешний вид, но и на удачу. Поэтому желательно не записываться в эти дни в салон красоты даже к проверенному мастеру.Елена Егорова

Вместе с тем эксперт в области китайской метафизики назвала благоприятные даты для обновления или смены стрижки.

7, 8, 9, 20, 21 и 24 октября будут очень благоприятны для стрижки. Отметьте их в календаре на октябрь. Именно в эти даты рекомендуется записаться к мастеру. Можно смело рассчитывать на хороший результат — вы останетесь довольны итогом, а также значительно усилите свою удачу и успех.Елена Егорова

Ранее она перечислила даты в сентябре, которые отлично подойдут для похода к парикмахеру.

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