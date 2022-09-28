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В Казахстане будут циркулировать 3 штамма гриппа в предстоящем эпидсезоне

Казахстан грипп штаммы циркуляция Фото: Zakon.kz
Вице-министр здравоохранения РК – главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова рассказала на брифинге в СЦК о превалирующих в Казахстане штаммах гриппа, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, в стране ежегодно циркуляция вируса гриппа начинается с ноября месяца и длится до середины апреля.

В предстоящий эпидемический сезон, по данным ВОЗ, актуальны будут три штамма вируса – A (H1N1), A (H3N2) и B, которые включены в состав вакцины на 2022/2023 эпидсезон. Айжан Есмагамбетова

Она добавила, что в прошлом году ОРВИ заболели 3,9 млн человек, и по сравнению с эпидсезоном 2019-2020 года по республике заболеваемость выросла в 1,3 раза. Рост отмечался во всех регионах за исключением Карагандинской области. 80% заболевших приходится на детей и подростков.

Вместе с тем ежегодно отмечается изменение циркулирующих штаммов. В прошлом сезоне циркулировали 2 штамма вируса гриппа – A (H3N2) и B, всего выявлено 915 случаев гриппа, по результатам секвенирования штаммы соответствовали вакцинным штаммам. Айжан Есмагамбетова

Помимо гриппа в Казахстане циркулируют и негриппозные вирусы. Всего в прошлом сезоне исследовано более 10 тысяч образцов, выявлены риновирус, РС вирус, аденовирусная инфекция, парагрипп, метапневмовирус, бокавирусная инфекция.

Главный санврач отметила, что наиболее эффективным способом профилактики заболевания является вакцинация.

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