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Какой штамм коронавируса циркулирует в Казахстане и насколько он опасен

Какой штамм коронавируса циркулирует в Казахстане Фото: freepik
Какой штамм коронавируса циркулирует в Казахстане и насколько он может быть опасен, рассказала корреспонденту Zakon.kz вице-министр здравоохранения, главный санитарный врач страны Айжан Есмагамбетова.

По словам главного санврача страны, в Казахстане циркулирует "Омикрон-штамм".

"По последнему секвенированию, это был "Омикрон-арктур. Он появился впервые в январе 2023 года и характеризуется легким течением, что мы в принципе видим по заполняемости коек. На сегодняшний день лечение на стационарном уровне получают только три пациента, все остальные на амбулаторном лечении. В принципе тяжесть течения, уровень госпитализации, летальности никак не изменились", – рассказала корреспонденту Zakon.kz вице-министр здравоохранения, главный санврач страны Айжан Есмагамбетова. 

За неделю с 26 января по 1 февраля 2024 года в республике зарегистрировали 144 новых случая КВИ+ и 11 случаев КВИ-. В целом отмечается рост заболеваемости на 26 случаев. 

Айжан Есмагамбетова отметила, что сдать ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию можно в частных лабораториях, медорганизациях и Национальном центре экспертизы. Запас тестов у Минздрава имеется.

"В этом году впервые за весь период COVID-19 рост заболеваемости совпал с сезоном ОРВИ и гриппа. В феврале мы ожидаем вторую волну заболеваемости ОРВИ и гриппом, которая потом пойдет на спад. Сейчас идет наслоение заболеваний – ОРВИ, грипп, коронавирус, плюс ко всему неустойчивая погода. Учитывая это, мной будет принято постановление главного госсанврача, где мы будем рекомендовать использование масок в закрытых помещениях – в общественном транспорте, местах большого скопления населения, при контактах с больными", – подчеркнула главный санврач Казахстана.

Ранее в Мажилисе ввели масочный режим из-за неблагоприятной обстановки с коронавирусом, а часть заседаний перевели в онлайн-формат. 

6 февраля стало известно о том, что одним из заболевших стал спикер Мажилиса Ерлан Кошанов. Он ушел на больничный и не присутствовал на пленарном заседании с участием президента.

Кроме того, 7 февраля в Акорде сообщили, что и Канат Бозумбаев заболел коронавирусом. Он находится на больничном.

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