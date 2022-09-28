Депутат предложила ввести цифровой учет сдаваемых в стране квартир

На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК депутат Екатерина Смышляева предложила правительству ввести учет частного арендного жилья при помощи цифровых технологий, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам Екатерины Смышляевой, учитывая социальную значимость этой предпринимательской деятельности, депутаты считают нужным усилить администрирование регуляции на арендном рынке.

Для вывода из тени недобросовестных арендодателей использовать не только кнут, но и пряник, по опыту стран, где частный арендный рынок работает цивилизованно. Арендодателю должно стать выгодно работать официально. Необходимо начать учет частного арендного фонда, используя современные цифровые решения. Следует организовать публичное разъяснение прав и обязанностей арендаторов и собственников квартир. Екатерина Смышляева

По ее словам, одной из самых обсуждаемых тем в последние несколько дней является дефицит и цены на арендное жилье. Назначаются виновные, предлагаются меры по сокращению спроса. Но у данной проблемы есть и другая сторона.

Большая часть рынка арендного жилья находится в тени. Мы все знаем, что бизнес по оформлению документов на квартиру для командировочных всегда жил отдельной жизнью. Договоры, счета и чеки можно получить за отдельную плату. Если же квартира снималась для собственных нужд, документы оформлялись и того реже. А в случае появления вопросов квартирантам велели представляться родственниками. Екатерина Смышляева

Депутат добавила, что первые "звоночки", что с рынком арендного жилья что-то не так, казахстанцы услышали в тот момент, когда МИИР ввел программу субсидирования арендной платы для отдельных социальных категорий граждан.

На эти цели в 2022 году выделено 40 млрд тенге, из которых на сегодня освоено меньше 10%. Неужели у нас так мало нуждающихся? Дело не в этом, а в том, что для получения субсидий этой категорией граждан необходимо было найти "белого" арендодателя, а это оказалось довольно сложно, особенно в случае съема недорогого жилья. Но ситуация с выводом из тени арендного бизнеса не меняется. Резко возросший до ажиотажного спрос на арендное жилье, активно подогреваемый в информационном поле, послужил триггером текущей ситуации. Екатерина Смышляева

В заключение она отметила, что сейчас наблюдаются спекуляции, безнравственные выселения в угоду сиюминутному заработку и "другие бесчинства". При этом арендаторы изменить ситуацию не могут, у большей части нет на руках даже договоров аренды, где прописаны цены и условия выселения.