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Законодательство РК

Ввести ответственность для антиваксеров предложил депутат

Ввести ответственность для антиваксеров предложил казахстанский депутат Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На пленарном заседании Мажилиса Парламента РК 30 ноября депутат Елнур Бейсенбаев предложил ввести административную ответственность для тех, кто пропагандирует отказ от прививок, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат указал, что некоторые родители отказываются от обязательной вакцинации детей, и назвал такую позицию бездушной. Парламентарий напомнил, что некоторые антиваксеры даже организовывали петиции против вакцинации. Как следствие, сейчас наблюдается рост заболеваемости по кори. 

"Вы знаете, что некоторые даже организовали петиции, и сейчас идет рост заболеваемости. Конечно же, отказываясь от вакцинации, такие люди причиняют угрозу не только своим детям, но и всему обществу. Вы знаете, что было определенное движение (антиваксеров. – Прим. ред.) и во время пандемии. Вы знаете, какая угроза может исходить от антиваксеров. Поэтому необходимо сейчас предусмотреть уже административную ответственность для таких людей, которые распространяют ложную информацию. В свою очередь, родителям следует руководствоваться советами ответственных врачей, перестать играть со здоровьем своих детей". Елнур Бейсенбаев

По мнению Елнура Бейсенбаева, нельзя идти на поводу у различных слухов и необоснованных данных, касающихся вакцинации. При этом необходимо широко проводить разъяснительную работу среди населения.

Депутат напомнил, что в Казахстане зарегистрировали более 17 тысяч больных корью, 82% из которых – дети, и в основном не вакцинированные. На сегодня 30 детей с корью находятся в реанимации.

"Это действительно тревожная ситуация. Известно, что корь представляет опасность для здоровья, если обострится. Поэтому очевидно, что нужно бороться с этим всем обществом, а не только представителям здравоохранения. Известно, что многие болезни, которые забирали жизни детей, были побеждены после изобретения вакцин, массовой вакцинации. Вы знаете, что были инфекции, которые забирали тысячи людей. И, конечно, человечество спасалось только посредством вакцины. Вы знаете, что только благодаря вакцине мы смогли побороть коронавирус. Вакцинация – это один из самых эффективных способов избавиться от болезни. Других эффективных методов нет". Елнур Бейсенбаев

На заседании правительства 28 ноября Министр здравоохранения Ажар Гиният поделилась данными о вспышке кори в Казахстане.

По информации Минздрава, случаи кори зарегистрированы во всех регионах. Повышенный уровень наблюдается в Шымкенте – свыше 3 тыс. случаев, в Алматы и Жамбылской области – свыше 2 тыс. случаев в каждом регионе. Также высокий уровень заболеваемости в Алматинской, Мангистауской, Кызылординской и Атырауской областях.

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Оксана Скибан
Мажилис Парламента РК Минздрав РК Казахстан
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