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Глава Минцифры признался, что ЭЦП "всех просто заколебала"

ЭЦП Мусин комментарий Фото: primeminister.kz
Выступая на Международном технологическом форуме Digital Bridge 2022, министр цифрового развития Багдат Мусин рассказал о новом подходе к подписанию электронных документов, сообщает Zakon.kz.

В своей речи министр высказался об использовании электронной цифровой подписи.

На самом деле я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала. Надо ходить куда-то, брать ее, устанавливать дополнительные приложения и так далее... Меня это, как министра цифрового развития, точно не устраивало. Багдат Мусин

Он отметил, что в последнее время широко используется QR.

Открыв в eGov Mobile QR-подписание, вы наводите просто на любой QR-код и подписание происходит. Не надо нигде ЭЦП хранить, на флешке ее носить, на компьютере ее записывать.Багдат Мусин

По его словам, электронные ключи будут сохранены надежно.

Также глава ведомства считает, что "с электронными подписями народ, честно говоря, уже в каком-то непонимании".

Сколько подписей, сколько еще нужно выпускать, сколько в ЦОНы ходить, поэтому QR-подписание – это то, что даст не только эффект в пользовании, но и эффект для стартап-индустрии и для всех технологических платформ. Потому что не нужно будет просить у человека ЭЦП, не нужно будет убеждаться, как и где она выпущена и так далее.Багдат Мусин

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