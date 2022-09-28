Глава Минцифры признался, что ЭЦП "всех просто заколебала"

Выступая на Международном технологическом форуме Digital Bridge 2022, министр цифрового развития Багдат Мусин рассказал о новом подходе к подписанию электронных документов, сообщает Zakon.kz.

В своей речи министр высказался об использовании электронной цифровой подписи.

На самом деле я лично признаюсь, что ЭЦП всех просто заколебала. Надо ходить куда-то, брать ее, устанавливать дополнительные приложения и так далее... Меня это, как министра цифрового развития, точно не устраивало. Багдат Мусин

Он отметил, что в последнее время широко используется QR.

Открыв в eGov Mobile QR-подписание, вы наводите просто на любой QR-код и подписание происходит. Не надо нигде ЭЦП хранить, на флешке ее носить, на компьютере ее записывать. Багдат Мусин

По его словам, электронные ключи будут сохранены надежно.

Также глава ведомства считает, что "с электронными подписями народ, честно говоря, уже в каком-то непонимании".