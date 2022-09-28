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Тимофей Скатов преподнес сюрприз на турнире в Лиссабоне

Теннис Португалия Четвертьфинал Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Тимофей Скатов вышел в четвертьфинал грунтового турнира на кортах португальского Лиссабона. Во втором круге "Челленджера" спортсмен из Петропавловска сумел переиграть 122-ю ракетку мира, итальянца Франческо Пассаро, сообщает Zakon.kz.

Соперник Тимофея Скатова входил в число фаворитов состязания и получил от организаторов третий номер посева. Но североказахстанец дал настоящий бой итальянцу и через 2 часа 45 минут праздновал успех. Для своей победы Тимофей Скатов, который ныне занимает в мировом рейтинге 233-ю строчку, потратил все три партии – 6:1, 5:7, 6:1.

В четвертьфинале одиночного разряда казахстанского теннисиста ждет знаменитый француз Бенуа Пэр.

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Португалия
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