Более миллиона жителей остались без света в США из-за урагана "Иэн"

Ранее ураган полностью обесточил Кубу. В результате сбоя в национальной системе электроснабжения электричество отключилось по всему острову. Позже ураган перенесся во Флориду, сообщает Zakon.kz.

1,8 млн жителей американского штата Флорида остались без света из-за достигшего его побережья урагана четвертой категории "Иэн", сообщает портал poweroutage.us.

Согласно его данным, к настоящему моменту без электроэнергии во Флориде остались 1 814 318 потребителей.

Ураган "Иэн", который усилился до четвертой категории по шкале Саффира – Симпсона, 28 сентября достиг юго-западного побережья Флориды. Он движется в северо-восточном направлении.

В его пределах скорость порывов ветра достигает 70 м/с. Метеорологи прогнозируют, что во Флориде "Иэн" будет бушевать до вечера 29 сентября или утра 30 сентября.