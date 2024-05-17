Четыре человека погибли, более миллиона остались без света – сильнейший ураган в США

В Хьюстоне (штат Техас) не менее четырех человек погибли из-за обрушившегося на регион урагана, около миллиона потребителей остались без электричества, сообщает Zakon.kz.

Два местных жителя погибли в результате падения деревьев, еще один человек погиб из-за "крана, который повалило ветром", передает CBS News.



"Скорость ветра во время шторма достигала 160 километров в час. В центре Хьюстона произошли значительные разрушения". Мэр Хьюстона Джон Уитмир

Пострадали окна в высотных домах, а упавшие деревья перегородили дороги по всему городу. Частично разрушен ночной клуб и сорвана кровля с отеля в центре города.



Всем второстепенным работникам настоятельно рекомендовано в пятницу остаться дома. Закрыты школы.



Из оставшихся без электричества техасцев более 800 тысяч живут в Хьюстоне.

Ранее в том же Техасе баржа с нефтью едва не снесла мост.