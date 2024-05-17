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Четыре человека погибли, более миллиона остались без света – сильнейший ураган в США

4 человека погибли, более миллиона остались без света, фото - Новости Zakon.kz от 17.05.2024 11:40 Фото: pxhere
В Хьюстоне (штат Техас) не менее четырех человек погибли из-за обрушившегося на регион урагана, около миллиона потребителей остались без электричества, сообщает Zakon.kz.

Два местных жителя погибли в результате падения деревьев, еще один человек погиб из-за "крана, который повалило ветром", передает  CBS News.

"Скорость ветра во время шторма достигала 160 километров в час. В центре Хьюстона произошли значительные разрушения".  Мэр Хьюстона Джон Уитмир

Пострадали окна в высотных домах, а упавшие деревья перегородили дороги по всему городу. Частично разрушен ночной клуб и сорвана кровля с отеля в центре города.

Всем второстепенным работникам настоятельно рекомендовано в пятницу остаться дома. Закрыты школы.

Из оставшихся без электричества техасцев более 800 тысяч живут в Хьюстоне.

Ранее в том же Техасе баржа с нефтью едва не снесла мост.

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