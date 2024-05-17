Четыре человека погибли, более миллиона остались без света – сильнейший ураган в США
Фото: pxhere
В Хьюстоне (штат Техас) не менее четырех человек погибли из-за обрушившегося на регион урагана, около миллиона потребителей остались без электричества, сообщает Zakon.kz.
Два
местных жителя погибли в результате падения деревьев, еще один человек погиб
из-за "крана, который повалило ветром", передает CBS News.
"Скорость ветра во время шторма достигала 160 километров в час. В центре Хьюстона произошли значительные разрушения". Мэр Хьюстона Джон Уитмир
Пострадали окна в высотных домах, а упавшие деревья перегородили дороги по
всему городу. Частично разрушен ночной клуб и сорвана кровля с отеля в центре
города.
Всем
второстепенным работникам настоятельно рекомендовано в пятницу остаться дома. Закрыты
школы.
Из оставшихся без электричества техасцев более 800 тысяч живут в Хьюстоне.
Ранее в том же Техасе баржа с нефтью едва не снесла мост.
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