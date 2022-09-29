В Управлении образования региона сообщили, что не владеют информацией по подложным документам, сообщает Zakon.kz.

"Лжеучителя" обучали детей в школах Мангистауской области. Прокуратура выявила девять фактов подделки дипломов о педагогическом образовании, сообщает телеканал "Астана".

Трудовика уже привлекли к уголовной ответственности. Правда, мужчина отделался штрафом в 75 тысяч тенге.

Досудебные расследования продолжаются в отношении псевдоучителей начальных классов, русского и казахского языков и литературы.

Сообщается, что фигуранты не только не имели профильных дипломов, они вообще не учились в вузах.

Судом Каракиянского района теперь уже бывшему "учителю" назначено наказание в виде штрафа в размере 25 МРП. Прокурор Управления прокуратуры Мангистауской области Магжан Бегендык

Аналогичные факты выявлены в двух школах города Актау, в трех школах города Жанаозен, в двух школах Мунайлинского района, в одной школе Бейнеуского района.