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"Лжеучителя" обучали детей в школах Мангистауской области

Лжеучтель в Мангистау Фото: pixabay
В Управлении образования региона сообщили, что не владеют информацией по подложным документам, сообщает Zakon.kz.

"Лжеучителя" обучали детей в школах Мангистауской области. Прокуратура выявила девять фактов подделки дипломов о педагогическом образовании, сообщает телеканал "Астана".

Трудовика уже привлекли к уголовной ответственности. Правда, мужчина отделался штрафом в 75 тысяч тенге.

Досудебные расследования продолжаются в отношении псевдоучителей начальных классов, русского и казахского языков и литературы.

Сообщается, что фигуранты не только не имели профильных дипломов, они вообще не учились в вузах.

Судом Каракиянского района теперь уже бывшему "учителю" назначено наказание в виде штрафа в размере 25 МРП. Прокурор Управления прокуратуры Мангистауской области Магжан Бегендык

Аналогичные факты выявлены в двух школах города Актау, в трех школах города Жанаозен, в двух школах Мунайлинского района, в одной школе Бейнеуского района.

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