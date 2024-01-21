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Казахстанцы, обучавшиеся за рубежом, теперь смогут легализовать свои дипломы онлайн

Казахстанцы, обручавшиеся за рубежом, теперь смогут легализовать свои дипломы онлайн Фото: pixabay
Казахстанцы, получившие образование за рубежом, смогут подать документы об образовании на государственную услугу "Признание документов об образовании" онлайн, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства науки и высшего образования, услугу оказывает "Национальный центр развития высшего образования".

"Для получения услуги необходимо зайти на портал eGov.kz и выбрать вкладку "Образование". В разделе "Высшее" или "Послевузовское образование" выбрать необходимую услугу. Далее авторизоваться на портале и перейти по кнопке "Заказать услугу онлайн", –  говорится в сообщении.

После чего ввести основные сведения о владельце документа услуги "Признание документов об образовании", "Дубликат удостоверения о признании документов об образовании", прикрепить нотариальные заверенные копии всех необходимых документов, оплатить услугу и подписать с помощью ЭЦП.

"Результатом оказания государственной услуги будут являться удостоверение о признании зарубежного документа об образовании в электронной форме или мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги", – отмечается в пресс-релизе. 

Ранее сообщалось, что в Казахстане разработаны новые правила получения образовательного кредита. О порядке присуждения образовательного кредита можно прочитать тут

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