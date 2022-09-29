В Казахстане увеличился суточный рост заболеваемости коронавирусом
Двумя днями ранее в стране выявили 89 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 95 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Астане – 20,
в Алматы – 10,
в Акмолинской области – 14,
в Актюбинской области – 4,
в Жетысуской области – 2,
в Атырауской области – 1,
в Восточно-Казахстанской области – 1,
в Западно-Казахстанской области – 4,
в Карагандинской области – 17,
в Улытауской области – 3,
в Костанайской области – 11,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области – 2,
в Павлодарской области – 3,
в Северо-Казахстанской области – 2.
Всего в стране подтверждено 1 393 468 случаев.
90 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Астане – 13,
в Алматы – 10,
в Атырауской области – 4,
в Восточно-Казахстанской области – 2,
в Западно-Казахстанской области – 8,
в Карагандинской области – 14,
в Улытауской области – 2,
в Костанайской области – 37.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 378 530 человек.