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В Казахстане увеличился суточный рост заболеваемости коронавирусом

Коронавирус в Казахстане 28 сентября Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 28 сентября в Казахстане рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране выявили 89 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 95 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Астане – 20,

  • в Алматы – 10,

  • в Акмолинской области – 14,

  • в Актюбинской области – 4,

  • в Жетысуской области – 2,

  • в Атырауской области – 1,

  • в Восточно-Казахстанской области – 1,

  • в Западно-Казахстанской области – 4,

  • в Карагандинской области – 17,

  • в Улытауской области – 3,

  • в Костанайской области – 11,

  • в Кызылординской области – 1,

  • в Мангистауской области – 2,

  • в Павлодарской области – 3,

  • в Северо-Казахстанской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 393 468 случаев.

90 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Астане – 13,

  • в Алматы – 10,

  • в Атырауской области – 4,

  • в Восточно-Казахстанской области – 2,

  • в Западно-Казахстанской области – 8,

  • в Карагандинской области – 14,

  • в Улытауской области – 2,

  • в Костанайской области – 37.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 378 530 человек.

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