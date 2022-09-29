В Казахстане увеличился суточный рост заболеваемости коронавирусом

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 28 сентября в Казахстане рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране выявили 89 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 95 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

в Астане – 20,

в Алматы – 10,

в Акмолинской области – 14,

в Актюбинской области – 4,

в Жетысуской области – 2,

в Атырауской области – 1,

в Восточно-Казахстанской области – 1,

в Западно-Казахстанской области – 4,

в Карагандинской области – 17,

в Улытауской области – 3,

в Костанайской области – 11,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 3,

в Северо-Казахстанской области – 2.

Всего в стране подтверждено 1 393 468 случаев.

90 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

в Астане – 13,

в Алматы – 10,

в Атырауской области – 4,

в Восточно-Казахстанской области – 2,

в Западно-Казахстанской области – 8,

в Карагандинской области – 14,

в Улытауской области – 2,

в Костанайской области – 37.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 378 530 человек.