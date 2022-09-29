Мост через Бухтарминское водохранилище изменит логистику в трех районах ВКО

Это будет самая длинная водная переправа в стране, ее протяженность более 1300 метров, а ширина полотна - 10 метров. Мост через Бухтарминское водохранилище, начали строить в 2021 по поручению президента страны Касым-Жомарта Токаева.

Жители Восточного Казахстана ждали переправу 50 лет. Объект планируют сдать в декабре 2024 года, строительством занимается компания "ОблШыгысЖол", у которой есть опыт в реализации подобных проектов. Для жителей трех районов Восточного Казахстана - Курчумского, Тарбагатайского и Зайсанского - мост станет символом новой жизни, в которой они больше не будут зависеть от паромной переправы и погодных условий.

По словам заместителя директора по строительству ТОО "ОблШыгысЖол" Нигматуллы Абдулхакова, пропускная способность моста составляет 20 тысяч автомобилей в сутки, параллельно с его возведением идет строительство более 20 километров транспортных развязок.

Чтобы не зависеть от погоды и сезона мы построили технический мост, и уже с него возводим основной, - отметил Нигматуллы Абдулхаков. - При строительстве используются сверхпрочные металлы и бетон, опоры уходят вглубь на 40 метров, и на каждой предусмотрены ледорубы.

Очевидно, что уникальному для страны мосту не будет страшен ни ледоход, ни любые другие климатические факторы. На сегодняшний день установлено 9 из 21 опоры, примечательно, что строительство ведётся сразу с двух берегов. Безусловно, стратегический объект будет оборудован современной системой охраны. Напомним, его ширина составит 10 метров - это двухполосный мост, дополнительно предусмотрены каналы для отведения талых вод и дорожки для перегона скота, чтобы он не осложнял движение. Строители работают ударными темпами в две смены, всего занято 280 человек, большая часть из которых - местные жители, и это социальный эффект от масштабной стройки - новые рабочие места. Для мостостроителей возведен вахтовый посёлок, что обеспечивает комфортные условия работы.

Во время рабочей поездки в Курчумский район на площадке побывал глава региона Даниал Ахметов. Он отметил, что строительство моста имеет мультипликативный эффект - это и более удобная логистика, и независимость от погодных условий, снижение цен на товары и услуги. А также и развитие туризма, промышленности и предпринимательства. Отдельно аким области акцентировал внимание на том, что мост никак не помешает судоходству.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

Местные жители радуются тому, что с завершением проекта они больше не будут отрезаны от центральной части региона. А кроме того, в стоимость товаров предприниматели больше не будут закладывать цену на паромную переправу. Многие уверены, что мост позволит не только развивать сельский туризм в Маркаколе, Маралды и других селах, но и откроет дорогу к новым месторождениям полезных ископаемых.