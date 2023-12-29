Технологический мост соединил два берега Бухтарминского водохранилища

Стыковка пролетов технологического моста – один из важных этапов, который значительно ускорит строительство основного мостового перехода. Аким ВКО Ермек Кошербаев посетил объект, встретился со строителями и местным населением.

Мост имеет стратегическое значение для всех нас, в первую очередь для жителей наших отдаленных приграничных районов. Самое главное это безопасность наших жителей.

Глава региона отметил мультипликативный эффект проекта. Ведь, кроме того, что с введением объекта сократится время поездки, решится вопрос передвижения и логистики, вокруг моста будет отремонтировано свыше 20 км дорог. Это будет способствовать развитию бизнеса, туризма на Бухтарминском водохранилище и в приграничных районах, которые славятся богатой историей и уникальной природой.





В день открытия технологического моста на середине Бухтарминского водохранилища состоялась знаковая встреча жителей районов, которые отделяет одно из самых больших искусственных водоемов мира.