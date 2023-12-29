Технологический мост соединил два берега Бухтарминского водохранилища
Фото: пресс-центр ВКО
На Бухтарминском водохранилище сегодня состоялась стыковка технологического моста. Мостовой переход через Бухтарминское водохранилище в Курчумском районе станет самым протяженным в Казахстане. Его строительство продолжается непрерывно и в зимние месяцы.
Стыковка пролетов технологического моста – один из важных этапов, который значительно ускорит строительство основного мостового перехода. Аким ВКО Ермек Кошербаев посетил объект, встретился со строителями и местным населением.
"В 2019 году президент Казахстана Касым-Жомарт Кемелевич Токаев поручил начать строительство моста через Бухтарминское водохранилище. Работы стартовали в 2021 году. Надеемся, что в следующем году к зиме мост сдадут. Сегодня состоялось важное событие – стыковка рабочего моста. Это ускорит процесс строительства, транспорт сможет подъезжать к каждой опоре моста, проводить соответствующие работы".Ермек Кошербаев
Мост имеет стратегическое значение для всех нас, в первую очередь для жителей наших отдаленных приграничных районов. Самое главное это безопасность наших жителей.
Фото: пресс-центр ВКО
Фото: пресс-центр ВКО
Глава региона отметил мультипликативный эффект проекта. Ведь, кроме того, что с введением объекта сократится время поездки, решится вопрос передвижения и логистики, вокруг моста будет отремонтировано свыше 20 км дорог. Это будет способствовать развитию бизнеса, туризма на Бухтарминском водохранилище и в приграничных районах, которые славятся богатой историей и уникальной природой.
В день открытия технологического моста на середине Бухтарминского водохранилища состоялась знаковая встреча жителей районов, которые отделяет одно из самых больших искусственных водоемов мира.
"Этого события мы ждали 50 лет. Мы очень рады сегодня принять участие в этом мероприятии. Благодарим всех причастных к строительству моста за активную работу и с нетерпением ждем завершения проекта", – сказал местный житель Кадырбек Айдарханов.
Строящееся масштабное сооружение по всем характеристикам превзойдет автомобильный подвесной мост в Семее (1086 м), а также железнодорожный переход над Капчагайским водохранилищем (871 м).
Это будет единственный в Казахстане мост, чьи пролеты протянутся над водной поверхностью на максимальном расстоянии.
"Общая длина моста –1316 м. Ширина – 12,2 м, с одной стороны будет пешеходная часть. Расстояние от воды до низа балки моста – 18 метров. Мост не будет препятствовать судоходству. С обеих сторон будут предусмотрены ледорезы. Лед будет разбиваться и не заденет опоры, материалы поставляются своевременно", – сообщил начальник строительного участка Юрий Чанов.
Напомним, что с текущего года объект передан в Министерства транспорта РК и перешел на баланс профильного республиканского предприятия "Казавтожол". Строительство ведет подрядная организация ТОО "ОблШығысЖол". Ход строительства постоянно контролируется местными властями.
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