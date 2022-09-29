Компания Glovo расширит социальные гарантии для своих курьеров

Компания Glovo – пионер в гиг-экономике Казахстана – решила не ограничиваться лишь страхованием жизни курьеров и планирует внедрить социальные гарантии для них. Соответствующий меморандум компания намерена подписать в октябре с Министерством труда и соцзащиты населения, сообщает Zakon.kz.

Генеральный менеджер Glovo в Центральной Азии Карим Богуспаев назвал эту инициативу правильной.

Казахстан является одной из стран, где оперирует Glovo, и в нашем регионе Казахстан является пионером, который начнет это делать. Все мы понимаем, что гиг-экономика будет только развиваться и идти вперед, и мы понимаем, что если мы не будем делать проекты такого рода, то никто не задумается об этом. Поэтому мы решили совместно с Министерством труда и социальной защиты населения подписать меморандум и обеспечить курьеров социальными гарантиями. Туда могут входить выплаты по болезни, по рождению ребенка. Будучи пионерами в этой отрасли, мы можем задавать тон, и мы хотим, чтобы каждая компания обратила на это внимание. Тем самым мы можем помочь государству обеспечить социальную защиту именно в этом секторе. Карим Богуспаев

Ожидается, что данные социальные гарантии будут распространяться на всех курьеров.

Если вы говорите о соцвыплатах, то там есть минимальный порог. Это обусловлено тем, что это гиг-экономика, и может быть такое, что, подключаясь, курьер выполняет всего один заказ и уходит, а обеспечивать его социальную защиту будет не совсем целесообразно. Есть там критерии, но они не такие строгие. Мы стараемся сделать это максимально честно и справедливо. Карим Богуспаев

Следует отметить, что с первых дней работы компания Glovo страхует жизнь всех курьеров, вне зависимости от способа передвижения. Ежегодно на эти цели компания выделяет более 60 млн тенге.

К слову, на площадке Digital Bridge-2022 в Астане компания Glovo подписала меморандум о сотрудничестве с технопарком Astana Hub в сфере развития и поддержки IT-стартапов. Таким образом, в конце октября компании совместно планируют запуск образовательного проекта, который будет состоять из серии бесплатных лекций и семинаров, посвященных развитию бизнеса, стартапов, улучшения маркетинга, а также администрированию бизнес-процессов.

Поддержка со стороны Glovo коснется и других проектов на базе Astana Hub.

Карим Богуспаев подчеркнул, что Glovo видит огромные перспективы развития в Казахстане как хабе всей Центральной Азии. За три года компания инвестировала порядка 10 миллионов евро и планирует в дальнейшем привлекать ресурсы в регион.

Рассказал он и о планах по развитию компании.

Glovo начинал с доставки еды, сейчас мы активно развиваем категорию доставки продуктов питания из магазинов, плюс мы запустили собственный распределительный центр, откуда доставляем продукты питания за 15-20 минут. Мы видим, что эта категория очень быстро развивается – там двукратный рост за полгода, и мы планируем масштабировать этот проект дальше. Более того, у нас есть курьерская доставка, и в будущем мы только хотим расширять наше присутствие в этих сегментах. В будущем, возможно, мы увидим заказ билетов. Очень надеемся на то, что мы с каким-то банком сделаем партнерство и будем доставлять банковские карточки за 20-30 минут нашим пользователям. Это то, во что мы верим, хотим развивать в будущем. Еда была только началом. Карим Богуспаев

О Glovo:

В Казахстане Glovo дебютировала в 2019 году. Уже к 2020 году приложение сервиса доставки поставило рекорд по количеству скачиваний, а за два года работы Glovo в Казахстане рынок доставки еды вырос в 9 раз. Приложение Glovo в Казахстане скачали более трех миллионов раз, сервис также расширил присутствие до 13 городов Казахстана и является лидером по покрытию. Одним из важных событий 2022 года стал запуск первого микрофулфилмент-центра в Казахстане, который сократит время доставки до 21 минуты.