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Законодательство РК

Ученым хотят расширить социальные гарантии в Казахстане

Ученым хотят расширить социальные гарантии в Казахстане Фото: akorda.kz
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 28 февраля 2024 года одобрили проект закона по вопросам науки, направленный на расширение социальных гарантий для ученых в Казахстане, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Депутат Асхат Аймагамбетов отметил, что проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки" инициирован депутатами Парламента и внесен на рассмотрение Мажилиса 28 ноября 2023 года.

Документ направлен на дальнейшее совершенствование национального законодательства в сфере науки.

"Законопроектом предусматривается предоставление местным исполнительным органам права на реализацию государственной политики в области науки и научно-технической деятельности. В частности, вносятся компетенции по организации и реализации научных и научно-технических проектов и программ по приоритетным направлениям региона", – сказал он.

Также законопроектом предусматриваются нормы по установлению доплат к основной заработной плате педагогам, занимающимся научно-педагогической деятельностью в учреждениях высшего и (или) послевузовского образования, а также научным сотрудникам, проводящим научно-исследовательские работы.

"К основной заработной плате педагогов, которые занимаются научно-педагогической деятельностью в вузах, а также научных сотрудников, проводящих научно-исследовательские работы, будут установлены доплаты. Их размер зависит от ученой степени и звания. Например, кандидаты наук со званием доцента дополнительно будут получать 25 МРП, доктора наук со званием профессора – 50 МРП. Кроме того, ученые, работающие в вузах и научных организациях, для завершения работ научного, научно-педагогического и научно-технического характера смогут получить творческий отпуск сроком до одного года. При этом для них на этот период будет сохранена средняя заработная плата из собственных средств организации", – заявил Асхат Аймагамбетов.

Отмечается, что творческий отпуск предоставляется не более одного раза в 10 лет при условии, что сотрудник имеет непрерывный научно-педагогический стаж работы не менее пяти лет. По завершении такого отпуска ученые обязаны отработать в данной организации не менее трех лет.

"Законопроектом также вводится в действующее законодательство понятие "научная этика", а также определяется компетенция уполномоченного органа по разработке и утверждению типовых правил научной этики – это совокупность принципов, правил и норм этики, которых придерживаются субъекты научной и научно-технической деятельности. Компетенция по разработке и утверждению типовых правил научной этики закрепляется за Министерством науки и высшего образования", – резюмировал Асхат Аймагамбетов.

Кроме того, законопроектом регламентируется порядок проведения научных и научно-технических проектов и программ, реализуемых за счет средств субъектов недропользователей.

Ранее депутаты Мажилиса одобрили в первом чтении проект закона, которым смягчаются условия приема на госслужбу лиц, уволенных в свое время за совершение дискредитирующего госслужбу проступка.

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