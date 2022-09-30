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Режиссер раскрыл подробности фильма об Ахмете Байтурсынове

фильм Байтурсынов Фото: pixabay
Реформа казахского алфавита, самая популярная газета своего времени, первая политическая партия – ко всему этому причастен тот, кого в народе считали своим, знали и уважали в самом отдаленном ауле. Ахмет Байтурсынов. Он дарил надежду на перемены своим современникам.

По рассказам доктора исторических наук Марата Абсеметова, отца Байтурсынова отправили в Сибирь, мама умерла: в 13 лет он стал сиротой.

Как отмечено в телесюжете Первого канала "Евразия", Ахмет Байтурсынов понимал, что мало просто преподавать науки – нужно менять жизнь людей. Политическая борьба становится важной частью его жизни.

В 1909 году Байтурсынова арестовали на глазах у его учеников. 8 месяцев он провел в семипалатинской тюрьме.

Местом первой его ссылки был Оренбург. Там Байтурсынов провел пятнадцать лет.

Также, как сказано в публикации, за плечами любого сильного мужчины обычно стоит женщина. Его любимая Александра, дочь лесника, и имя сменила, и веру, и язык выучила. И поехала в ссылку – как жена декабриста.

Его судьба теперь – это написанные книги и научные статьи: жизнь учителя нации изучают и делают открытие за открытием. Его именем школы и улицы называют, ему памятники ставят, Дом музей открыли. 2022-й объявлен годом Ахмета Байтурсынова в тюркском мире, – говорится в публикации.

Кроме того, скоро на экраны выйдет новый художественный фильм "Соңғы үкім" ("Последний приговор"). Авторы постараются пройти его путь и актерской игрой передать переживания вековой данности.

Мы не экранизировали его от рождения до смерти. Все события не пытались уместить. Фильм построен на нелинейном сценарии, очень много фактов в фильме, которые экранизируют впервые. Раскрываем образ Ахмета Байтурсынова как простого человека, на долю которого выпало сложное время, времена потрясений.Ерген Токмурзин, режиссер

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