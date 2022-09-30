Режиссер раскрыл подробности фильма об Ахмете Байтурсынове
По рассказам доктора исторических наук Марата Абсеметова, отца Байтурсынова отправили в Сибирь, мама умерла: в 13 лет он стал сиротой.
Как отмечено в телесюжете Первого канала "Евразия", Ахмет Байтурсынов понимал, что мало просто преподавать науки – нужно менять жизнь людей. Политическая борьба становится важной частью его жизни.
В 1909 году Байтурсынова арестовали на глазах у его учеников. 8 месяцев он провел в семипалатинской тюрьме.
Местом первой его ссылки был Оренбург. Там Байтурсынов провел пятнадцать лет.
Также, как сказано в публикации, за плечами любого сильного мужчины обычно стоит женщина. Его любимая Александра, дочь лесника, и имя сменила, и веру, и язык выучила. И поехала в ссылку – как жена декабриста.
Его судьба теперь – это написанные книги и научные статьи: жизнь учителя нации изучают и делают открытие за открытием. Его именем школы и улицы называют, ему памятники ставят, Дом музей открыли. 2022-й объявлен годом Ахмета Байтурсынова в тюркском мире, – говорится в публикации.
Кроме того, скоро на экраны выйдет новый художественный фильм "Соңғы үкім" ("Последний приговор"). Авторы постараются пройти его путь и актерской игрой передать переживания вековой данности.
Мы не экранизировали его от рождения до смерти. Все события не пытались уместить. Фильм построен на нелинейном сценарии, очень много фактов в фильме, которые экранизируют впервые. Раскрываем образ Ахмета Байтурсынова как простого человека, на долю которого выпало сложное время, времена потрясений.Ерген Токмурзин, режиссер