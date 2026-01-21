#Казахстан в сравнении
Культура и шоу-бизнес

41-летняя Ерке Есмахан поделилась радостной новостью

Ерке Есмахан, райм, свадьба, годовщина , фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 00:09 Фото: Instagram/erke_esmahan
Казахстанская певица Ерке Есмахан сообщила о третьей годовщине брака, передает Zakon.kz.

Об этом она написала 21 января на своей странице в Instagram.

"19 января. Со дня нашего брака прошло 3 года. Результат – счастливые мы и три сына", – отметила артистка, поблагодарив Всевышнего за все дарованное семье.

Ерке Есмахан отметила, что годовщину они отпраздновали на Мальдивских островах, на берегу океана. Певица состоит в браке с казахстанским исполнителем Раймбеком Бактыгереевым, выступающим под сценическим именем Raim.

А ранее стало известно, что у разведенной Алсу появился богатый поклонник из криптосферы.

Айсулу Омарова
Ошибка в тексте: