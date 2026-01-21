41-летняя Ерке Есмахан поделилась радостной новостью

Казахстанская певица Ерке Есмахан сообщила о третьей годовщине брака, передает Zakon.kz.

Об этом она написала 21 января на своей странице в Instagram.

"19 января. Со дня нашего брака прошло 3 года. Результат – счастливые мы и три сына", – отметила артистка, поблагодарив Всевышнего за все дарованное семье.

Ерке Есмахан отметила, что годовщину они отпраздновали на Мальдивских островах, на берегу океана. Певица состоит в браке с казахстанским исполнителем Раймбеком Бактыгереевым, выступающим под сценическим именем Raim.

