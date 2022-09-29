Александр Бублик рассказал о сыне, драке со Зверевым и восхитился Джоковичем

Лучший казахстанский теннисист Александр Бублик с каждым разом приобретает большую популярность не только среди фанатов, но и среди представителей СМИ. 25-летний спортсмен притягивает зрителей своей нестандартной игрой и ударами, а также поведением на корте, сообщает Zakon.kz.

Подачи под 200 км в час, красивые и невероятные удары, шоу на корте в виде нестандартных теннисных трюков, а также нецензурная брань стала визитной карточкой Александра Бублика. Теннисист на днях в интервью изданию Tennis Clay рассказал о своих последних событиях в жизни.

По мнению теннисных болельщиков, казахстанец уверенно входит в тройку хит-парада теннисных шоуменов, наряду с Ником Кирьосом и Гаэлем Монфилсом.

– Изменилась ли ваша жизнь с появлением сына?

– Я изменил подход ко многим вещам с тех пор, как родился мой сын. В конце концов, это моя работа, и я должен делать ее должным образом. В ту минуту, когда он начинает кричать, ты должен забыть обо всех своих проблемах. С тех пор, как он родился, честно говоря, меня ничего не волнует. Я забочусь только о нем. Ничто другое не имеет для меня большого значения.

— Жизнь теннисиста крутая?

— Нет. Потому что это постоянные разъезды, одним словом, путешествие по миру.

— Сколько вам было лет, когда вы начали играть?

— Годика два, наверное. Отец сказал мне играть, я играл. Мама поддержала. Другого варианта не было. Никогда не поднимался вопрос, хочешь ты этого или нет. В моей семье было так.

— Почему у вашего отца было такое отношение?

— Отличное отношение. Если вы хотите, чтобы ваши дети были хорошими, вы должны заботиться о них, вы должны говорить им что делать.

— А вы бы поступили так со своим сыном?

— Я не хочу, чтобы он был теннисистом. Если я вижу, что он в чем-то хорош, то да, потому что он ребенок. Он понятия не имеет. Мне 25. Теперь я, наверное, понял, что семь лет назад был очень глуп. А мне было 18, я уже играл в Топ-100 теннисистов. Так что, конечно, вы должны говорить своим детям, что делать. Если вы дадите им свободу, вы увидите, какими они станут.

— Вы серьезно относитесь к своим обязанностям отца?

— Конечно, ты должен взять на себя ответственность. Теперь людям это не нравится, они хотят сказать, что это не их вина, то или это. Брать на себя ответственность — это часть жизни.

— Что скажете о титуле Елены Рыбакиной на Уимблдоне? Вы оба родились в России и представляете Казахстан.

— Победа Елены – это здорово для страны, для всего, учитывая, через что прошла наша федерация. Вложения окупились, они уже окупаются много лет с тех пор, как я играю, с тех пор, как играет Михаил Кукушкин. Елена – просто вишенка на торте. Я горжусь федерацией, потому что знаю, какую работу они проделали. Как сильно они помогли игрокам, как сильно они помогли мне. Это большое достижение для Лены и Казахстана.

— Федерер, Надаль, Джокович… Кто круче, на ваш взгляд?

— Скажу честно, я не проводил так много времени с Роджером, как и с Рафой. Так что для меня самый крутой – это Новак. С Новаком мы много разговариваем с тех пор, как начался Covid. Ему 35 лет и он отец двоих детей. Он — джентльмен и хороший теннисист.

— Кого еще можете назвать действительно крутыми парнями в теннисе?

— Крут Гаэль Монфис и Григор Димитров. С этими двумя парнями я очень хорошо общаюсь. Гаэль спокойный, ему нравится толпа фанатов.

— Правда ли, что вы с Александром Зверевым (5-я ракетка мира) подрались, когда были юниорами?

— Да. Я бы не стал рассказывать историю, это в прошлом. Да, мы поссорились, это было, но я не хочу вдаваться в подробности.

— Вы часто посещаете тусовки?

— Раньше было. До того, как я встретил свою жену, и когда она была моей девушкой, я много тусовался. Разве не хорошо праздновать, когда вы находитесь в отношениях, не так ли? Ты должен быть верным, заботиться о человеке, с которым ты рядом.

— О чем вы мечтаете в теннисе?

— Я бы не сказал, что это мечта, это цель. Потому что я думаю, что мечты это то, чего вы не можете достичь. Моя цель – оставаться здоровым и играть долго. Если я смогу быть в Топ-30, Топ-40 до конца своей карьеры, через 10 или 15 лет я бы сказал, что это была хорошая карьера.

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