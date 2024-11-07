Супруга Александра Бублика поделилась милым фото казахстанского теннисиста с сыном

Супруга казахстанского теннисиста Александра Бублика поделилась теплым кадром прогулки спортсмена с сыном Василием, сообщает Zakon.kz.

"Мои парни", – подписала фото супруга Бублика.

Фото: bublik/instagram

Василий Бублик родился 16 августа 2022 года. Имя его мамы Александр не раскрывает.



30 октября Бублик завершил сезон-2024 выступлением на турнире категории ATP 1000 в Париже (Франция). В матче второго круга он проиграл 13-й ракетке мира датчанину Хольгеру Руне со счетом 4:6, 2:6.

Казахстанский теннисист примет участие в гранд-финале UTS-тура, который пройдет с 6 по 8 декабря в Лондоне (Великобритания). Общий призовой фонд турнира составляет более 2 млн долларов.

Александр Бублик очень редко делится семейными фотографиями. Ранее лидер мужской сборной Казахстана в своем Instagram опубликовал снимки с сыном Василием на баскетбольной площадке.

