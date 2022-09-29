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Аким ЗКО: Самый важный вопрос — возвращение казахстанцев с российской границы

совещание акимат Фото: пресс-служба акимата ЗКО
Самым важным вопросом на данное время является возвращение граждан Казахстана, находящихся на границе с Россией. Глава региона Гали Искалиев поручил Департаменту пограничной службы вместе с российским пограничным ведомством найти решения по оказанию содействия казахстанцам.

Также акимом области в правительство Казахстана направлены предложения по решению данной проблемы, которые уже рассматриваются в оперативном порядке.

Другой важной задачей является обеспечение учета граждан РФ, остающихся на территории ЗКО. Аким области напомнил, что граждане, принимающие иностранцев, должны в течение трех суток проинформировать органы полиции об их пребывании. Заместителю акима области Бакытжану Нарымбетову совместно с Миграционной службой поручено усилить разъяснительную работу как среди западноказахстанцев, так и среди мигрантов, связанную с правами и ответственностью сторон, увеличив количество объявлений и организовав СМС-рассылку с необходимой информацией.

Россия Казахстан

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Учитывая большое количество жилья, которое сдается в аренду нелегально, Департаменту полиции совместно с Департаментом государственных доходов поручено выявить таких арендодателей и принять меры в соответствии с законодательством. Аким области напомнил таким гражданам, что оформление права сдачи в аренду является несложной и недорогой процедурой, и органы ДГД должны, помимо применения штрафных санкций, оказывать консультационную помощь в регистрации таких арендодателей. Управлению цифровых технологий поручено организовать на базе службы 109 консультацию мигрантов и арендодателей по вопросу миграционного законодательства.

акимат ЗКО Россия

Фото: пресс-служба акимата ЗКО

Следующей задачей является обеспечение безопасности как граждан Казахстана, так и мигрантов. Глава региона поручил Департаменту полиции перевести личный состав на усиленный режим, своему заместителю Бакытжану Нарымбетову – направить сформированный отряд народных дружин в распоряжение Департаменту полиции для содействия в обеспечении общественного порядка, профилактике и предотвращении правонарушений на территории Западно-Казахстанской области.

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