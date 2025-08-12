#АЭС в Казахстане
Общество

Казахстанцам, находящимся в России, сделали важное напоминание

Россия и Казахстан, РФ и РК, флаги России и Казахстана, флаги РФ и РК, Казахстанско-российские отношения, отношения России и Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2025 14:40 Фото: Zakon.kz
Посольство Казахстана в России сегодня, 12 августа 2025 года, распространило важную информацию для граждан РК, находящихся в РФ, сообщает Zakon.kz.

Диппредставительство напомнило казахстанцам о необходимости урегулирования правового статуса.

"В связи с исполнением указа президента Российской Федерации от 30 декабря 2024 года №1126 "О временных мерах по урегулированию правового положения отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства Российской Федерации в связи с применением режима высылки" иностранным гражданам, нарушившим правила пребывания в России, настоятельно рекомендуется легализовать свое пребывание на территории Российской Федерации до 10 сентября 2025 года".Посольство РК в РФ

Подчеркивается, что после 10 сентября 2025 года урегулировать правовой статус будет невозможно.

"С указанной даты в отношении иностранных граждан, утративших законные основания для пребывания в России, до их выдворения будут применяться все предусмотренные законом меры по ограничению отдельных прав, включая запрет на въезд в Российскую Федерацию в будущем".Посольство РК в РФ

В диппредставительстве обратили внимание казахстанцев на то, что "срок пребывания иностранных граждан на территории России сокращен до 90 суток суммарно в течение календарного года (ссылка) (ранее пребывание было разрешено до 90 дней в течение 180 дней)".

"С подробной информацией о временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации можно ознакомиться по ссылке", – заключили в посольстве РК в РФ.

24 июня 2025 года в посольстве России в Казахстане дали подробные разъяснения по новым правилам въезда в РФ для граждан РК.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
