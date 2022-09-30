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Концепт-кар массового производства: Changan представил кроссовер UNI-K

Новый кроссовер в Алматы и Астане Фото: Silkway Auto Kazakhstan
Презентация технологического флагмана автоконцерна Changan – кроссовера UNI-K – состоялась 28 сентября одновременно в двух городах: в Алматы в автоцентре Mycar Almaty и в Астане – в Terra Motors.

Организовал яркое автошоу официальный дистрибьютор Changan в Казахстане Silkway Auto Kazakhstan, дочерняя компания "Астана Моторс".

UNI-K уникален по дизайну и технологиям. В топовое авто встроено столько современных технологий, что у него появилось два неофициальных "титула": "гаджет на колесах" и "концепт-кар массового производства".

Дизайнеры Changan International Corporation создали авто будущего, за рулем которого легко почувствовать себя настоящим пилотом, но не спортивного болида, а стильного джета. Он реально захватывает воображение: господство горизонтальных линий, 21-дюймовые легкосплавные диски, светодиодная оптика, футуристичные дневные ходовые огни и панорамная крыша с люком! Пропорции зоны остекления напоминают кабину летательного аппарата, а безрамочная декоративная решетка радиатора встраивается в общий плавный, но хищный по характеру профиль авто.

Новый кроссовер

Фото: Silkway Auto Kazakhstan

Вне зависимости от комплектации автомобиль получил 2-литровый турбомотор мощностью 226 л.с. в связке с 8-ступенчатым "автоматом". Габариты кроссовера составляют 4865 х 1948 х 1695 мм при колесной базе 2890 мм. Что касается привода, для стартовой комплектации доступен передний привод, а для старших комплектаций он полный.

Кажется, UNI-K создан, чтобы покорять, – экстерьер, интерьер, "манеры". UNI-K – очень "предупредительный": ручки скрыты в дверях, но "выезжают", когда владелец подходит к машине. Водительское кресло "сдает назад" при посадке и возвращается в то положение, которое было настроено для вождения. Сенсорное открытие багажника и беспроводная зарядка мобильного.Директор Silkway Auto Kazakhstan Сергей Галкин

Покоряет авто и комфортом пилотирования. Продумано все: от электронной регулировки водительского кресла по 8 направлениям до внушительного пакета интеллектуальных систем безопасности: адаптивный круиз-контроль (ACC) с функцией движения на малых скоростях (TJA), система автоматического торможения (AEB), системы удержания в полосе движения (LCS) и предупреждения о сходе с полосы (LDW).

Плюс легкая и интуитивно понятная система управления в виде трехдисплейной (!) цифровой приборной панели с высококачественным изображением (размеры экранов 3,5"/ 9,2" / 10,25") c опцией вывода потокового видео c камер заднего вида. Инженеры Changan сделали приборную панель с учетом удобства и безопасности водителя. Водитель не отвлекается от автомобильного потока, при этом приборная панель попадает в угол его обзора.

Новый кроссовер

Фото: Silkway Auto Kazakhstan

Меня уже смело можно называть профессиональным китаистом. Третий бренд за два года представляет "Астана Моторс". Мне повезло, я проверил каждую, тест-драйв нового авто всегда интригует. У каждой машины проявляется собственный характер. Предвкушаю близкое знакомство с UNI-K после премьеры.Тимур Мустафаев, популярный автоблогер

Знакомства ждали все на презентации: скрытое черным пологом авто, загадочные игры теней – атмосфера тайны и закрытой вечеринки повлияла на всех гостей и на оценку авто.

Так, блогер Исхар Бабазаев увидел в китайском флагмане свой "собственный клуб на колесах".

Амбиентная подсветка салона на 64 тона, топовая аудиосистема, звукоизоляция на серьезном уровне, "атриум" из панорамной крыши… Авто реально "качает"!Исхар Бабазаев, блогер

блогер на презентации Changan UNI-K

Фото: Silkway Auto Kazakhstan

"Закрытость", собственное комфортное пространство – это естественный тренд для больших городов, поэтому для "персональной" тишины в производстве UNI-K были использованы 26 видов акустического звукоизоляционного материала, ими покрыто 90% салона. Плюс двухслойное остекление лобового стекла и стекла передней двери.

Презентация UNI-K показала стиль и настроение кроссовера, почувствовать его характер в дороге можно на тест-драйвах, которые начнутся вместе со стартом продаж 29 сентября.

В дилерских центрах модель будет доступна в трех комплектациях: версия Comfort с передним приводом обойдется в 17 490 000 тенге, версия Luxe с полным приводом – в 18 690 000 тенге, топовая версия Tech – в 19 990 000 тенге.

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