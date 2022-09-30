Концепт-кар массового производства: Changan представил кроссовер UNI-K

Презентация технологического флагмана автоконцерна Changan – кроссовера UNI-K – состоялась 28 сентября одновременно в двух городах: в Алматы в автоцентре Mycar Almaty и в Астане – в Terra Motors.

Организовал яркое автошоу официальный дистрибьютор Changan в Казахстане Silkway Auto Kazakhstan, дочерняя компания "Астана Моторс".

UNI-K уникален по дизайну и технологиям. В топовое авто встроено столько современных технологий, что у него появилось два неофициальных "титула": "гаджет на колесах" и "концепт-кар массового производства".

Дизайнеры Changan International Corporation создали авто будущего, за рулем которого легко почувствовать себя настоящим пилотом, но не спортивного болида, а стильного джета. Он реально захватывает воображение: господство горизонтальных линий, 21-дюймовые легкосплавные диски, светодиодная оптика, футуристичные дневные ходовые огни и панорамная крыша с люком! Пропорции зоны остекления напоминают кабину летательного аппарата, а безрамочная декоративная решетка радиатора встраивается в общий плавный, но хищный по характеру профиль авто.

Фото: Silkway Auto Kazakhstan

Вне зависимости от комплектации автомобиль получил 2-литровый турбомотор мощностью 226 л.с. в связке с 8-ступенчатым "автоматом". Габариты кроссовера составляют 4865 х 1948 х 1695 мм при колесной базе 2890 мм. Что касается привода, для стартовой комплектации доступен передний привод, а для старших комплектаций он полный.

Кажется, UNI-K создан, чтобы покорять, – экстерьер, интерьер, "манеры". UNI-K – очень "предупредительный": ручки скрыты в дверях, но "выезжают", когда владелец подходит к машине. Водительское кресло "сдает назад" при посадке и возвращается в то положение, которое было настроено для вождения. Сенсорное открытие багажника и беспроводная зарядка мобильного. Директор Silkway Auto Kazakhstan Сергей Галкин

Покоряет авто и комфортом пилотирования. Продумано все: от электронной регулировки водительского кресла по 8 направлениям до внушительного пакета интеллектуальных систем безопасности: адаптивный круиз-контроль (ACC) с функцией движения на малых скоростях (TJA), система автоматического торможения (AEB), системы удержания в полосе движения (LCS) и предупреждения о сходе с полосы (LDW).

Плюс легкая и интуитивно понятная система управления в виде трехдисплейной (!) цифровой приборной панели с высококачественным изображением (размеры экранов 3,5"/ 9,2" / 10,25") c опцией вывода потокового видео c камер заднего вида. Инженеры Changan сделали приборную панель с учетом удобства и безопасности водителя. Водитель не отвлекается от автомобильного потока, при этом приборная панель попадает в угол его обзора.

Фото: Silkway Auto Kazakhstan

Меня уже смело можно называть профессиональным китаистом. Третий бренд за два года представляет "Астана Моторс". Мне повезло, я проверил каждую, тест-драйв нового авто всегда интригует. У каждой машины проявляется собственный характер. Предвкушаю близкое знакомство с UNI-K после премьеры. Тимур Мустафаев, популярный автоблогер

Знакомства ждали все на презентации: скрытое черным пологом авто, загадочные игры теней – атмосфера тайны и закрытой вечеринки повлияла на всех гостей и на оценку авто.

Так, блогер Исхар Бабазаев увидел в китайском флагмане свой "собственный клуб на колесах".

Амбиентная подсветка салона на 64 тона, топовая аудиосистема, звукоизоляция на серьезном уровне, "атриум" из панорамной крыши… Авто реально "качает"! Исхар Бабазаев, блогер

Фото: Silkway Auto Kazakhstan

"Закрытость", собственное комфортное пространство – это естественный тренд для больших городов, поэтому для "персональной" тишины в производстве UNI-K были использованы 26 видов акустического звукоизоляционного материала, ими покрыто 90% салона. Плюс двухслойное остекление лобового стекла и стекла передней двери.

Презентация UNI-K показала стиль и настроение кроссовера, почувствовать его характер в дороге можно на тест-драйвах, которые начнутся вместе со стартом продаж 29 сентября.

В дилерских центрах модель будет доступна в трех комплектациях: версия Comfort с передним приводом обойдется в 17 490 000 тенге, версия Luxe с полным приводом – в 18 690 000 тенге, топовая версия Tech – в 19 990 000 тенге.