События

Полиции Астаны пришлось объясняться за активного студента и песню о коррупции

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 26.01.2026 10:53 Фото: Zakon.kz
В социальных сетях гуляет видео о насыщенных буднях студента из Астаны. Молодой человек активно снимает свои действия и делится ими с аудиторией, сообщает Zakon.kz.

Так, изначально "блогер" опубликовал видеозапись с грубыми нарушениями правил дорожного движения (ПДД), затем показал, как оказался в полиции. После уже появилась видеозапись, где он забирает свой транспорт под песню о коррупции.

Столичный "сериал" прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны.

По информации правоохранителей, в ходе мониторинга социальных сетей был обнаружен видеоролик, на котором водитель автомобиля марки Changan грубо нарушает ПДД и совершает опасные маневры, создавая угрозу для других участников движения.

"Сотрудники Департамента полиции совместно с прокуратурой составили на водителя четыре административных протокола, а автомобиль был помещен на коммунальную стоянку".Пресс-служба ДП Астаны

После оплаты штрафов, подчеркнули стражи порядка, транспортное средство возвращено владельцу.

Немного ранее мы писали, что казахстанец в пьяном угаре сжег машины полицейских. Жителя Семея уже задержали, подробности – тут.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
