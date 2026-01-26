Полиции Астаны пришлось объясняться за активного студента и песню о коррупции

В социальных сетях гуляет видео о насыщенных буднях студента из Астаны. Молодой человек активно снимает свои действия и делится ими с аудиторией, сообщает Zakon.kz.

Так, изначально "блогер" опубликовал видеозапись с грубыми нарушениями правил дорожного движения (ПДД), затем показал, как оказался в полиции. После уже появилась видеозапись, где он забирает свой транспорт под песню о коррупции.

Столичный "сериал" прокомментировали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Астаны.

По информации правоохранителей, в ходе мониторинга социальных сетей был обнаружен видеоролик, на котором водитель автомобиля марки Changan грубо нарушает ПДД и совершает опасные маневры, создавая угрозу для других участников движения.

"Сотрудники Департамента полиции совместно с прокуратурой составили на водителя четыре административных протокола, а автомобиль был помещен на коммунальную стоянку". Пресс-служба ДП Астаны

После оплаты штрафов, подчеркнули стражи порядка, транспортное средство возвращено владельцу.

