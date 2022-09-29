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В Алматинской области создадут до 1000 рабочих мест благодаря инвесторам из КНР

поддержка Алматинской области инвесторами Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Аким Алматинской области Марат Султангазиев встретился с вице-председателем совета директоров компании Jiangxi Copper Company Limited Лю Фань Юнем и представителями гонконгской компании Jiaxin International Resources Investment Ltd, сообщает Zakon.kz.

Гонконгская компания Jiaxin International Resources Investment Ltd выступила инвестором в реализации проекта ТОО "Жетысу Вольфрамы". Также идет строительство завода на Богутинском месторождении вольфрамовых руд, расположенном в Енбекшиказахском районе.

Во время встречи, которая состоялась в городе Конаеве, стороны обсудили дальнейшие планы реализации проекта.

В частности, инвесторы подняли вопросы подготовки кадров и увеличения доли трудовых мигрантов во время строительства основного предприятия, общая стоимость которого составляет 270 млн долларов.

Как отметил аким области Марат Султангазиев, этот вопрос отражен в законодательстве страны и необходимо придерживаться квоты.

Вы планируете запустить производство уже в следующем году. Это означает, что работа по подготовке кадров должна вестись уже сегодня. Вами данная работа проводится не на должном уровне. Необходимо ускорить этот процесс, – отметил аким области.

Алматинская область, поддержка региона инвесторами

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Представители компании согласились с замечанием, ссылаясь на ковидные ограничения, и пояснили, что изначально планировалось отправить рабочих на обучение в Китай. Однако пандемия коронавируса внесла коррективы в планы. Теперь же есть возможность наверстать упущенное.

до 1000 рабочих мест благодаря инвесторам из КНР

Фото: пресс-служба акимата Алматинской области

Кроме этого, глава региона подчеркнул, что необходимо сотрудничать с казахстанскими компаниями в области обеспечения продуктами питания и форменного обмундирования рабочих.

Лю Фань Юнь согласился с предложением и обозначил, что в скором времени работа в этом направлении будет налажена.

После завершения строительства завод будет обеспечивать 1 тыс. постоянных рабочих мест. Мы готовы обучать и уже хотим направить в КНР первую группу рабочих из завода для прохождения производственной практики. Кроме этого, нами на постоянной основе будет проводиться работа по социальной ответственности бизнеса, – заверил Лю Фань Юнь.

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