В Алматинской области создадут до 1000 рабочих мест благодаря инвесторам из КНР
Гонконгская компания Jiaxin International Resources Investment Ltd выступила инвестором в реализации проекта ТОО "Жетысу Вольфрамы". Также идет строительство завода на Богутинском месторождении вольфрамовых руд, расположенном в Енбекшиказахском районе.
Во время встречи, которая состоялась в городе Конаеве, стороны обсудили дальнейшие планы реализации проекта.
В частности, инвесторы подняли вопросы подготовки кадров и увеличения доли трудовых мигрантов во время строительства основного предприятия, общая стоимость которого составляет 270 млн долларов.
Как отметил аким области Марат Султангазиев, этот вопрос отражен в законодательстве страны и необходимо придерживаться квоты.
Вы планируете запустить производство уже в следующем году. Это означает, что работа по подготовке кадров должна вестись уже сегодня. Вами данная работа проводится не на должном уровне. Необходимо ускорить этот процесс, – отметил аким области.
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Фото: пресс-служба акимата Алматинской области
Лю Фань Юнь согласился с предложением и обозначил, что в скором времени работа в этом направлении будет налажена.
После завершения строительства завод будет обеспечивать 1 тыс. постоянных рабочих мест. Мы готовы обучать и уже хотим направить в КНР первую группу рабочих из завода для прохождения производственной практики. Кроме этого, нами на постоянной основе будет проводиться работа по социальной ответственности бизнеса, – заверил Лю Фань Юнь.