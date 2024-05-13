Алматинская область: выгодное сотрудничество залог стабильного экономического роста

Аким Алматинской области Марат Султангазиев встретился с генеральным консулом Китайской Народной Республики госпожой Цзян Вэй.

Данный шаг является важным звеном в укреплении действующих экономических связей и поиске новых возможностей для взаимовыгодного сотрудничества.

Одним из ключевых аспектов обсуждения был вопрос расширения торговых отношений между Алматинской областью и Китаем.

В ходе выступления Марат Султангазиев отметил, что развитие пунктов пропуска "Колжат" и "Нарынкол" внесет весомый вклад в укрепление и увеличение товарооборота двух стран.



"Увеличение обмена товарами и услугами между Алматинской областью и Китаем имеет большой потенциал. Расширение торговли способствует диверсификации экономики и созданию новых возможностей для роста и развития". Аким Алматинской области Марат Султангазиев

Аким области добавил, что на сегодняшний день в регионе уже реализован ряд проектов с участием инвесторов КНР.



Запущено производство фармацевтического завода ТОО "Kelun-Kazpharm", реализован проект выработки возобновляемых источников энергии ТОО "Энергия Семиречья", в рамках развития сельскохозяйственной отрасли компанией ТОО "Жiбек жолы" налажено производство комплектующих для системы капельного орошения, переработки зерновых для производства пищевых добавок для скота. Также завершено строительство и введены в эксплуатацию заводы по выпуску волоконных водосберегающих технологий, рельсовых скреплений и фиброцементных плит.



Данные проекты свидетельствуют об успешном взаимодействии обеих сторон в вопросах экономического развития.



"Взаимодействие с инвесторами из Китая оказалось одним из ключевых для экономического развития области. Данные проекты не только способствуют разнообразию производства в регионе, но и создают новые рабочие места и стимулируют местную экономику. Кроме того, такие инвестиции часто включают в себя передачу технологий и знаний, повышающих профессиональный уровень рабочей силы и способствующих развитию индустрии в целом. Позитивный опыт сотрудничества с Китаем может послужить примером и стимулом для привлечения новых инвестиций и развития других секторов экономики региона". Аким Алматинской области Марат Султангазиев

В ходе выступления Марат Султангазиев отметил, что в области реализуются крупные проекты с участием предпринимателей из Китая в различных отраслях экономики, к примеру, планируется запуск строительства цементного завода Gezhouba Cement Company Ltd, разработка месторождений вольфрамовых руд и строительство горно-обогатительного комбината ТОО "Жетысу Вольфрамы", производство готовой стальной проволоки ТОО "QazMetProduct" и другие.



В настоящее время рассматриваются вопросы реализации 11 перспективных проектов с участием КНР, в числе наиболее крупных – строительство трансформаторного завода компанией TBEA, запуск производства оросительных систем и строительство завода по сборке тракторов и сельскохозяйственной техники компанией Yulin irrigation.



В завершение встречи Марат Султангазиев подчеркнул, что Алматинская область является привлекательным регионом для зарубежных инвесторов. В период с 2023 года по сегодняшний день было проведено более 200 бизнес-встреч с представителями Китайской Народной Республики.



Повышенный интерес со стороны инвесторов свидетельствует об экономической стабильности и высоком инвестиционном потенциале региона.



Важно отметить, что по состоянию на май текущего года в инвестиционном портфеле Алматинской области находится 189 проектов на общую сумму 3,4 трлн тенге, из них 10 проектов на общую сумму свыше 268 млрд тенге реализуются совместно с предпринимателями Китайской Народной Республики.

