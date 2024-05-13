Алматинская область: выгодное сотрудничество залог стабильного экономического роста
Данный шаг является важным звеном в укреплении действующих экономических связей и поиске новых возможностей для взаимовыгодного сотрудничества.
Одним из ключевых аспектов обсуждения был вопрос расширения торговых отношений между Алматинской областью и Китаем.
В ходе выступления Марат Султангазиев отметил, что
развитие пунктов пропуска "Колжат" и "Нарынкол" внесет
весомый вклад в укрепление и увеличение товарооборота двух стран.
"Увеличение обмена товарами и услугами между Алматинской областью и Китаем имеет большой потенциал. Расширение торговли способствует диверсификации экономики и созданию новых возможностей для роста и развития". Аким Алматинской области Марат Султангазиев
Аким области добавил, что на
сегодняшний день в регионе уже реализован ряд проектов с участием инвесторов
КНР.
Запущено производство фармацевтического завода ТОО "Kelun-Kazpharm",
реализован проект выработки возобновляемых источников энергии ТОО "Энергия
Семиречья", в рамках развития сельскохозяйственной отрасли компанией ТОО "Жiбек
жолы" налажено производство комплектующих для системы капельного орошения,
переработки зерновых для производства пищевых добавок для скота. Также
завершено строительство и введены в эксплуатацию заводы по выпуску волоконных
водосберегающих технологий, рельсовых скреплений и фиброцементных плит.
Данные проекты свидетельствуют об успешном взаимодействии обеих сторон в вопросах экономического развития.
"Взаимодействие с инвесторами из Китая оказалось одним из ключевых для экономического развития области. Данные проекты не только способствуют разнообразию производства в регионе, но и создают новые рабочие места и стимулируют местную экономику. Кроме того, такие инвестиции часто включают в себя передачу технологий и знаний, повышающих профессиональный уровень рабочей силы и способствующих развитию индустрии в целом. Позитивный опыт сотрудничества с Китаем может послужить примером и стимулом для привлечения новых инвестиций и развития других секторов экономики региона". Аким Алматинской области Марат Султангазиев
В ходе выступления
Марат Султангазиев отметил, что в области реализуются крупные проекты с
участием предпринимателей из Китая в различных отраслях экономики, к примеру, планируется запуск строительства цементного завода Gezhouba Cement
Company Ltd, разработка месторождений вольфрамовых руд и строительство
горно-обогатительного комбината ТОО "Жетысу Вольфрамы", производство
готовой стальной проволоки ТОО "QazMetProduct" и другие.
В настоящее время рассматриваются вопросы реализации 11
перспективных проектов с участием КНР, в числе наиболее крупных – строительство
трансформаторного завода компанией TBEA, запуск производства
оросительных систем и строительство завода по сборке тракторов и
сельскохозяйственной техники компанией Yulin irrigation.
В завершение встречи Марат Султангазиев подчеркнул, что
Алматинская область является привлекательным регионом для зарубежных
инвесторов. В период с 2023 года по сегодняшний день было проведено более 200
бизнес-встреч с представителями Китайской Народной Республики.
Повышенный интерес со стороны инвесторов свидетельствует
об экономической стабильности и высоком инвестиционном потенциале региона.
Важно отметить, что по состоянию на май текущего года в
инвестиционном портфеле Алматинской области находится 189 проектов на общую
сумму 3,4 трлн тенге, из них 10 проектов на общую сумму свыше 268 млрд тенге реализуются совместно с предпринимателями Китайской Народной Республики.