Анна Данилина проиграла в четвертьфинале турнира парного разряда в Италии

Анна Данилина и Джесика Малечкова в паре уступили чешско-молдавскому дуэту Мириам Колодзиёва – Анастасия Децюксо со счетом 6:0, 6:4, сообщает Zakon.kz.

Казахстанская теннисистка Анна Данилина в паре с чешской Джесикой Малечковой проиграли в четвертьфинале турнира WTA 250 в Парме (Италия), сообщает prosports.kz.

За матч, длившийся ровно один час, пара Данилина и Малечкова сделали три эйса без двойных ошибок и реализовали четыре брейк-пойнта из девяти возможных.

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