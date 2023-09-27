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Анна Данилина проиграла в четвертьфинале парного разряда на турнире в Китае

Анна Данилина проиграла в четвертьфинале парного разряда на турнире в Китае Фото: ktf.kz
В Нинбо (Китай) проходит турнир категории WTA-250. В парном разряде матч второго круга (четвертьфинал) провела казахстанская теннисистка Анна Данилина, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Казахстанка в дуэте с российской теннисисткой Александрой Пановой проиграли китайской паре Ханью Гуо/Цзян Синью со счетом 7:5, 0:6, 6:10.

За 1 час и 27 минут казахстанско-российская пара не смогла подать навылет, совершила две двойные ошибки, реализовала два брейк-пойнта из семи.

Ранее Елена Рыбакина прибыла в Пекин для участия в турнире WTA-1000. 

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