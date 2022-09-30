За сутки 89 казахстанцев заразились COVID-19

Фото: Zakon.kz

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 29 сентября в Казахстане рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Всего в трех областях страны нет зараженных, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране выявили 95 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Астане – 18,

в Алматы –11,

в Шымкенте – 1,

в Акмолинской области – 15,

в Актюбинской области – 2,

в Алматинской области – 2,

в Атырауской области – 1,

в Восточно-Казахстанской области – 1,

в Западно-Казахстанской области – 5,

в Карагандинской области – 8,

в Улытауской области – 1,

в Костанайской области – 7,

в Павлодарской области – 1,

в Северо-Казахстанской области – 10,

в Туркестанской области – 3. Всего в стране подтверждено 1 393 557 случаев. В Казахстане 127 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них: в Астане – 29,

в Алматы – 6,

в Западно-Казахстанской области – 13,

в Карагандинской области – 14,

в Улытауской области – 3,

в Костанайской области – 39,

в Павлодарской области – 8,

в Северо-Казахстанской области – 8,

в Туркестанской области – 7. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 378 657 человек. Читайте также Диетолог назвала наиболее безопасные виды фастфуда Психолог рассказала, как защититься от стресса на фоне тревожных новостей Нарколог развеял миф о пользе алкоголя в борьбе со стрессом

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