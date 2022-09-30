За сутки 89 казахстанцев заразились COVID-19
Двумя днями ранее в стране выявили 95 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Астане – 18,
в Алматы –11,
в Шымкенте – 1,
в Акмолинской области – 15,
в Актюбинской области – 2,
в Алматинской области – 2,
в Атырауской области – 1,
в Восточно-Казахстанской области – 1,
в Западно-Казахстанской области – 5,
в Карагандинской области – 8,
в Улытауской области – 1,
в Костанайской области – 7,
в Павлодарской области – 1,
в Северо-Казахстанской области – 10,
в Туркестанской области – 3.
Всего в стране подтверждено 1 393 557 случаев.
В Казахстане 127 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:
в Астане – 29,
в Алматы – 6,
в Западно-Казахстанской области – 13,
в Карагандинской области – 14,
в Улытауской области – 3,
в Костанайской области – 39,
в Павлодарской области – 8,
в Северо-Казахстанской области – 8,
в Туркестанской области – 7.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 378 657 человек.