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За сутки 89 казахстанцев заразились COVID-19

Ситуация с коронавирусом 30 сентября Фото: Zakon.kz
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 29 сентября в Казахстане рассказали в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Всего в трех областях страны нет зараженных, сообщает Zakon.kz.

Двумя днями ранее в стране выявили 95 заболевших. За прошедшие сутки зарегистрировано 89 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Астане – 18,

  • в Алматы –11,

  • в Шымкенте – 1,

  • в Акмолинской области – 15,

  • в Актюбинской области – 2,

  • в Алматинской области – 2,

  • в Атырауской области – 1,

  • в Восточно-Казахстанской области – 1,

  • в Западно-Казахстанской области – 5,

  • в Карагандинской области – 8,

  • в Улытауской области – 1,

  • в Костанайской области – 7,

  • в Павлодарской области – 1,

  • в Северо-Казахстанской области – 10,

  • в Туркестанской области – 3.

Всего в стране подтверждено 1 393 557 случаев.

В Казахстане 127 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:

  • в Астане – 29,

  • в Алматы – 6,

  • в Западно-Казахстанской области – 13,

  • в Карагандинской области – 14,

  • в Улытауской области – 3,

  • в Костанайской области – 39,

  • в Павлодарской области – 8,

  • в Северо-Казахстанской области – 8,

  • в Туркестанской области – 7.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 378 657 человек.

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