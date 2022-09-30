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Самый пожилой житель страны отметил 121 день рождения

почти 500 долгожителей проживают в Казахстане Фото: pxhere
В Казахстане живет 487 человек, которым исполнилось 100 лет и более. Самый пожилой казахстанец в Туркестанской области отметил 121 день рождения, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Министерстве труда и социальной защиты населения, в самом южном регионе страны проживает больше всего долгожителей. В Туркестанской области насчитывается 75 человек в возрасте 100 лет и старше.

На втором месте по численности долгожителей находится крупнейший город страны – Алматы, в котором проживает 62 человека в возрасте 100 лет и старше.

Затем следует Алматинская область, здесь живет 55 долгожителей от 100 лет и старше.

При этом в тройку самых пожилых казахстанцев вошли жители: Туркестанской области, которому исполнился – 121 год, Шымкента – 120 лет и Жамбылской области – 119 лет.

Эти данные в Минтруда собрали к 1 октября – Международному дню пожилых людей. Праздник был провозглашен на 45 сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 14 декабря 1990 года.

Главная его цель – проявление уважения и признание заслуг людей пожилого возраста перед государством и обществом, а также привлечение внимания к их проблемам и потребностям, необходимость повышения качества жизни, проявление всеобщей заботы к ним.

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