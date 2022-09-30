Токаев рассказал, почему принял решение создать Абайскую область

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на встрече с общественностью Абайской области объяснил, что решение о создании в регионе отдельной области принял, учитывая пожелания людей, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, этот шаг позволит оперативно решать социально-экономические проблемы и будет способствовать повышению благосостояния местных жителей.

Будут созданы условия для поступления инвестиций, открытия новых производств и рабочих мест, развития малого и среднего бизнеса. Прямое финансирование области будет системно осуществляться из республиканского бюджета. Это решение ознаменовало, по сути, торжество исторической справедливости. Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что в знак особого уважения к великому Абаю вновь созданная область названа его именем.

Мы строим Справедливый Казахстан – страну равных возможностей для всех. Каждый гражданин вне зависимости от места проживания имеет право на достойную жизнь и полноценную самореализацию, потому что общенациональные богатства создаются благодаря труду и усилиям всех жителей страны. Касым-Жомарт Токаев

Президент убежден, что подлинная мощь государства закладывается в регионах.

Именно поэтому принцип "сильные регионы – сильная страна" стал одной из базовых основ моего политического курса. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что решение об образовании Абайской области не было случайным и ситуативным.

Это был тщательно выверенный шаг, обусловленный не только широкими общественными ожиданиями, но и стратегическими расчетами. В рамках точечной административно-территориальной реформы мы воссоздали исторический центр всего Восточного Казахстана. Касым-Жомарт Токаев

По его словам, в свое время Семей был важным узлом международной транзитной торговли, а сегодня область связывает восточные регионы страны в единое целое, гранича с двумя нашими крупнейшими соседями – Россией и Китаем.

Необходимо в полной мере использовать этот огромный транспортно-логистический и торгово-экономический потенциал. Считаю, что в будущем Семей, наряду с Астаной, Алматы, Шымкентом и Актобе, станет еще одним полюсом динамичного развития нашей страны, притягивая к себе деятельных людей, инновации и инвестиции. Касым-Жомарт Токаев

30 сентября президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Абайскую область с рабочим визитом. Сообщалось, что в рамках поездки глава государства планирует встретиться с общественностью региона, посетить ряд культурно-образовательных объектов.