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Касым-Жомарт Токаев прилетел в Абайскую область

Токаев визит Фото: скриншот видео
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Абайскую область, сообщает Zakon.kz.

Об этом сказано в Telegram-канале Акорды.

В рамках поездки президент планирует встретиться с общественностью региона, – говорится в публикации.

Кроме того, глава государства планирует посетить ряд культурно-образовательных объектов региона.

27 сентября Касым-Жомарт Токаев был в Шымкенте и Туркестанской области. Выступая перед общественностью, президент поручил предоставить Туркестану статус духовной и исторической столицы.

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