Касым-Жомарт Токаев прилетел в Абайскую область

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Абайскую область, сообщает Zakon.kz.

Об этом сказано в Telegram-канале Акорды.

В рамках поездки президент планирует встретиться с общественностью региона, – говорится в публикации.

Кроме того, глава государства планирует посетить ряд культурно-образовательных объектов региона.

27 сентября Касым-Жомарт Токаев был в Шымкенте и Туркестанской области. Выступая перед общественностью, президент поручил предоставить Туркестану статус духовной и исторической столицы.