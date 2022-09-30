Современную ТЭЦ поручил построить Токаев в Семее

Выступая перед общественностью Абайской области, президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что инфраструктура Семея крайне изношена, в связи с чем летом нет горячей воды, а зимой дома не отапливаются, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, вредные выбросы ТЭЦ сильно загрязняют воздух в Семее.

Пора наконец решить эти проблемы. Поэтому поручаю Правительству совместно с акиматом рассмотреть вопрос о строительстве современной ТЭЦ в Семее и модернизации инфраструктуры. Касым-Жомарт Токаев

Президент убежден, что данный проект, безусловно, окажет положительное влияние на качество жизни людей и на экологическое состояние региона.

Ранее Касым-Жомарт Токаев рассказал, почему принял решение создать Абайскую область. По его словам, решение об образовании области не было случайным и ситуативным. Глава государства отметил, что это был тщательно выверенный шаг, обусловленный не только широкими общественными ожиданиями, но и стратегическими расчетами.