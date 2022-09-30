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Токаев: Энергия атома не должна стать губительным инструментом

миропорядок атом комментарий Токаев Фото: akorda.kz
30 сентября Касым-Жомарт Токаев в речи перед общественниками Абайской области еще раз обозначил позицию по текущей международной ситуации, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в мире наблюдается беспрецедентное геополитическое обострение. Напряженность достигла самой высокой точки, добавил глава государства.

Продолжая, он заявил, что политики и эксперты в разных частях планеты серьезно обсуждают риски применения ядерного оружия.

Напомню, что с момента последнего взрыва на Семипалатинском ядерном полигоне прошло почти 33 года. Жители этого региона испытали на себе все тяготы бездумной гонки ядерных вооружений времен холодной войны. Недавно я говорил об этом с высокой трибуны ООН в Нью-Йорке.Касым-Жомарт Токаев

Энергия атома – это выдающееся достижение человечества, уточнил глава государства.

Она должна работать исключительно на благо людей и стран, а не выступать губительным инструментом международной борьбы. Все годы Независимости Казахстан последовательно отстаивает эту позицию. Наша страна неизменно предлагает конструктивную внешнеполитическую повестку, нацеленную на поиск компромиссных решений, укрепление безопасности и доверия, достижение всеобщего прогресса.Касым-Жомарт Токаев

Очевидно, продолжил президент, что сейчас современный миропорядок переживает мощный кризис, последствия которого могут стать фатальными для всех стран.

Выход из него возможен только на основе осознания общей ответственности за будущее человечества, соблюдения устоявшихся принципов международного права, уважения взаимных интересов государств. К сожалению, сейчас геополитическая напряженность и санкционное противостояние отражаются на культурной сфере.Касым-Жомарт Токаев

Ранее, 27 сентября, выступая перед общественностью Туркестанской области, президент прокомментировал ситуацию на международной арене.

Казахстан занимает нейтральную позицию при голосовании в международных организациях, в первую очередь, в ООН. Это отвечает нашим национальным интересам.Касым-Жомарт Токаев

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