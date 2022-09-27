Токаев высказался о нейтралитете в международной ситуации

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев 27 сентября прибыл с рабочим визитом в Туркестанскую область. На встрече с общественностью региона президент прокомментировал ситуацию на международной арене, сообщает Zakon.kz.

По его словам, ситуация в мире стала очень напряженной.

Казахстан занимает нейтральную позицию при голосовании в международных организациях, в первую очередь, в ООН. Это отвечает нашим национальным интересам. Касым-Жомарт Токаев

Президент уточнил, что сила казахстанцев заключается в единстве, рассудительности и толерантности.

Для нас важнее всего территориальная целостность и благополучие нашего народа. Поэтому мы должны проявлять рассудительность и терпение, нельзя идти на поводу у провокаторов. Если мы не будем верны этим ценностям, нашей стране грозит большая опасность. Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, президент добавил, что территориальная целостность государств должна быть незыблема.

Это ключевой принцип. Я всегда говорил об этом открыто и четко на международной арене. Не случайно в своем недавнем выступлении с самой высокой трибуны Организации Объединенных Наций я вновь заявил об этом. В непосредственной близости от нас идет масштабная война. Помня об этом, мы должны в первую очередь думать о безопасности нашей страны. Касым-Жомарт Токаев

27 сентября Касым-Жомарт Токаев прилетел с рабочим визитом в Туркестанскую область. Сначала он посетил мавзолей Ходжи Ахмета Ясави, а затем провел встречу с общественностью.

Выступая перед жителями области, Токаев высказался о приезжающих в страну россиянах. Он уточнил, что казахстанцы должны проявить заботу и обеспечить им безопасность.

Кроме того, президент поручил предоставить Туркестану статус духовной и исторической столицы.