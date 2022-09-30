Токаев вспомнил концепцию Абая о "совершенном человеке"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая перед общественностью Абайской области, отметил, что казахстанская молодежь должна понимать три особенно важные вещи: глубокие знания, трудолюбие и патриотические качества, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, в создаваемом нами справедливом обществе необходимо разъяснить молодежи, что человек труда должен стоять на первом месте. Потому что патриотизм – это прежде всего дело, трудолюбие.

Мы должны стремиться быть действительно трудолюбивой нацией. В мире немало трудолюбивых народов. Это свойство даже впиталось в их бытие. Это благородное качество должно быть присуще и нашему народу... Мы должны полностью избавиться от некоторых негативных характеристик, которые говорят о нашей нации. Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что Абай предложил казахстанскому обществу концепцию "совершенного человека".

На мой взгляд, совершенный человек – это человек с совершенной личностью, глубоким взглядом, чутким сердцем и трудолюбием. Как вы знаете, я всегда говорю о необходимости утверждения в обществе новых ценностей. Касым-Жомарт Токаев

Одним словом, трудолюбие – это та ценность, которая необходима казахстанцам в современном мире.

В мировой экономике компании, производящие высокотехнологичную продукцию, вышли вперед. Это значит, что наука определяет лицо будущего. Новая идея и передовые идеи процветают в любой сфере. Касым-Жомарт Токаев

Глава государства считает, что подрастающее поколение должно быть увлечено знаниями, наукой.

В популяризации этого должно участвовать не только государство, но и все общество и каждый гражданин. Только образованные граждане могут сформировать цивилизованное государство. Касым-Жомарт Токаев

Президент напомнил, что во время поездки в Нью-Йорк он встретился с молодежью, работающей в США.

Они добиваются успеха во всех уголках мира благодаря энтузиазму и трудолюбию... Вот таких молодых людей надо брать в пример. Касым-Жомарт Токаев

30 сентября президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Абайскую область с рабочим визитом. Сообщалось, что в рамках поездки глава государства планирует встретиться с общественностью региона, посетить ряд культурно-образовательных объектов.