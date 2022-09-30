Пятьдесят оттенков осени в Алматы

Осень всегда была популярна у поэтов, музыкантов и художников. Именно в это время года природа надевает праздничный наряд различных оттенков – от огненно-красных до золотых и багряных. Журналист Zakon.kz прогулялась по паркам Алматы и собрала самые яркие осенние пейзажи.

Начало осени в Алматы выдалось довольно жарким. Временами столбик термометра поднимался до +30°С. Несмотря на это, в городских парках и скверах уже можно было наблюдать осеннюю раскраску листьев и насладиться постепенным наступлением золотой осени.

Фото: Zakon.kz

Березовая роща, которая буквально в получасе езды от центра Алматы, притягивает своей красотой. Необычный парк расположен в зоне Иле-Алатауского природного парка, неподалеку от санатория "Ак-Кайын". Здесь можно отдохнуть от городской суеты вместе с семьей. К слову, это место пользуется популярностью у местных жителей практически круглый год. А осенью в роще царит волшебная атмосфера.

Фото: Zakon.kz

Статные березы уже сменили летний наряд и облачились в яркие осенние тона.

Фото: Zakon.kz

В осеннюю палитру красок погружается и роща Баума. Это самая большая парковая зона в Алматы с сотнями различных деревьев. Здесь власти города создали специальные зоны для отдыха с семьей, соорудив спортивные площадки. Также парк пользуется особой популярностью у местных велокоманд.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Такого изобилия осенних красок нет, пожалуй, еще нигде. Листва горит цветами от красного до золотистого. Они восхищают и радуют глаз, а от многообразия тропинок, окруженных густой красно-желтой листвой, создается впечатление, что ты оказался в сказочном лесу.

Фото: Zakon.kz

Понаблюдать за сменой сезонов можно и на Терренкуре. Это отличное место не только для пеших прогулок, но и для пробежек в любое время года. Прогулка по тропе здоровья вдоль речки, несущей с собой прохладу и горный бриз, дарит бодрость и хорошее настроение горожанам.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Здесь же на Терренкуре есть небольшой пруд, в котором плавают утки. Многие приходят сюда, чтобы покормить птиц и насладиться необычным осенним пейзажем. Совсем скоро все преобразится: осенние краски станут еще ярче, дорожки окрасятся в желто-оранжевые оттенки, а под ногами будет приятно шуршать листва.

Фото: Zakon.kz

Автор: Дарига Турысбекова