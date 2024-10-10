Пять мест в Алматы и Алматинской области, которые стоит посетить этой осенью

Осень в Алматы и Алматинской области – это волшебное время, когда природа одевается в яркие краски, а горные пейзажи становятся особенно живописными. Пока погода еще теплая, есть масса возможностей для активного отдыха. Zakon.kz сделал подборку мест в золотую пору.

Медеу

Территория вокруг высокогорного катка "Медеу" осенью превращается в незабываемую палитру ярких красок. Оттенки желтых, красных, зеленых листьев контрастируют с белоснежными вершинами гор и можно вживую увидеть, как осень встречается с зимой.

Сам каток расположен на высоте 1691 метра над уровнем моря, а локация находится всего лишь в 15 километрах от Алматы, дорога на авто займет не больше 30-40 минут. Доехать сюда также можно на общественном транспорте.

Фото: Zakon.kz

Недалеко от катка находится одно из излюбленных мест алматинцев – лестница здоровья. Она состоит из 842 ступенек. Поэтому подъем по ней становится настоящей тренировкой. Но в качестве вознаграждения в конце подъема открывается живописный вид на горные пейзажи Заилийского Алатау, где люди обычно делают фотографии на память.

Важно: если вы решили подняться пешком, обязательно двигайтесь не торопясь и в своем темпе. Это позволит снизить нагрузку на организм и лучше адаптироваться к высоте.

Фото: Zakon.kz

Предупреждаем, что в настоящее время добраться до смотровой площадки или до комплекса "Горельник" можно только пешком или на электромобиле. Но это того стоит: место идеально подходит для утренних завтраков в выходные дни. Для этого можно взять с собой термос с чаем, бутерброды и фрукты.

Фото: Zakon.kz

К тому же живописных мест для комфортного отдыха здесь предостаточно. Нужно только найти уютное место с красивым видом, разложить плед и наслаждаться трапезой на свежем горном воздухе.

После этого можно прогуляться по окрестным тропам или просто полюбоваться природой, получая небывалый заряд положительных эмоций на вcю неделю.

Фото: Zakon.kz

Ботанический сад Алматы

Еще одно место для посещения в теплые осенние дни – Ботанический сад. Это зеленый оазис в черте города, где можно насладиться разнообразием растений и уникальными ландшафтами. Сад предлагает красивые аллеи для прогулок.

К слову, он был заложен в 1932 году на площади 108 гектаров, поэтому сад густой и огромный, как лес. Как отмечает администрация ботсада, это не просто парк, а центр науки и культуры под открытым небом.

Фото: Zakon.kz

Здесь также проводятся экскурсии и образовательные мероприятия. Вход в парк платный, но есть специальные тарифы для студентов и пенсионеров. Рекомендуем посетить это место именно осенью. Прогулка по Ботаническому саду подарит спокойствие и вдохновение, а также позволит отдохнуть от городской суеты.

Фото: Facebook/Alimbek Ulan

Кольсай и Каинды

Кольсайские озера осенью – это настоящая сказка, когда окружающие горы окрашиваются в яркие желтые, оранжевые и красные оттенки, создавая захватывающие пейзажи. Вода в озерах имеет яркий изумрудный цвет, который меняется в зависимости от времени суток и погоды. Это идеальное время для турпохода по живописным тропам, фотосессий на фоне красивых видов, пикники на берегу озера и даже кемпинг под звездами.

Фото: Zakon.kz

Оба водоема находятся в 300 км к юго-востоку от Алматы в Кегенском районе Алматинской области на высоте около 1800 метров над уровнем моря. Добраться сюда можно как на собственном автомобиле, так и групповыми турами: на легковой машине дорога занимает 3-4 часа, а на автобусе – 6-7 часов.

Фото: koktobe.com

Кок-тобе

Замыкает пятерку мест для посещения осенью парк отдыха "Кок-тобе". В это время года природа на его территории оживает и дарит необычные эмоции: деревья покрываются золотыми и красными листьями. А со смотровой площадки открывается великолепный вид на Алматы, горы и степь. Прогулки по территории становятся особенно приятными благодаря свежему воздуху, контактному зоопарку, развлекательным аттракционам для взрослых и детей.

Подняться на гору Кок-тобе можно на автомобиле или на фуникулере, берущем свое начало у Дворца Республики. Протяженность канатной дороги составляет около 1,5 км, а время подъема занимает шесть минут, где заодно можно полюбоваться панорамными видами города.

Не стоит забывать и о культурных событиях, которые организуют в Алматы и области. Осенью здесь проводятся ярмарки, выставки и фестивали, на которых можно познакомиться с местными ремесленниками и еще больше погрузиться в кулинарные традиции. Главное – иметь хорошее настроение, удобную обувь и теплую одежду, чтобы окунуться в атмосферу этого волшебного времени года.