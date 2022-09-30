Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Послание Токаева-2022
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Токаев открыл памятник Ауэзову и Мухамедханову в Семее

Токаев открыл памятник Ауэзову и Мухамедханову в Семее Фото: akorda.kz
30 сентября в Семее президент Касым-Жомарт Токаев открыл памятник "Ұстаз бен шәкірт" ("Учитель и ученик"), посвященный Мухтару Ауэзову и Кайыму Мухамедханову, сообщает Zakon.kz.

Выступая перед участниками торжественного мероприятия, президент отметил, что Мухтар Ауэзов и Кайым Мухамедханов – это личности, занимающие особое место в нашей истории.

Семей, Памятник, Мухтар Ауэзов и Кайым Мухамедханов

Фото: akorda.kz

Есть глубокий смысл в том, что они стоят рядом на пьедестале. Это символ духовного единства учителя и ученика, старшего и младшего брата. Они внесли неоценимый вклад в изучение и популяризацию наследия Абая. Они вывели казахскую литературу на новый уровень. Мухтар Ауэзов принес всемирную славу Абаю, а через Абая – и всему казахскому народу. Мухтар Ауэзов создал яркий художественный образ великого мыслителя и превратил его бесценное наследие в достояние всего человечества. Касым-Жомарт Токаев

Памятник, Семей

Фото: akorda.kz

Как отметил глава государства, каждое произведение писателя занимает особое место в сердцах нашего народа.

Мухтар Ауэзов – писатель, взошедший на вершину мировой литературы. А Кайым Мухамедханов – близкий соратник и ученик великого писателя. Всю свою жизнь он посвятил исследованию наследия Абая, Шакарима и движения Алаш. Пройдя репрессии, он выдержал испытания судьбы, верно служил своему народу.Касым-Жомарт Токаев

Семей, Памятник

Фото: akorda.kz

Президент подчеркнул, что проявление уважения к выдающимся историческим деятелям – наш долг. По его словам, этот памятник стал замечательным подарком к празднованию 125-летия Мухтара Ауэзова.

Семей, памятник

Фото: akorda.kz

По окончании торжественной церемонии Касым-Жомарт Токаев тепло побеседовал у памятника с представителями интеллигенции. Среди собравшихся были потомки писателя и ученого, известные абаеведы, поэты и писатели.

Памятник, Семей

Фото: akorda.kz

Как сообщается в Telegram-канале Акорды, памятник создан скульптором Нурболом Калиевым.

Выполненная из бронзы скульптурная композиция установлена на гранитный постамент. Общая высота монумента составляет 4 метра. Памятник был сооружен за счет спонсорских средств, – говорится в сообщении.

Читайте также

Касым-Жомарт Токаев выразил почтение старшему поколению

Касым-Жомарт Токаев назвал особенности Абайской области

Токаев вспомнил концепцию Абая о "совершенном человеке"

Динара Халдарова
Токаев Касым-Жомарт Семей
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
цветы
Россияне несут цветы и плакаты с благодарностью к посольствам Казахстана за рубежом
мобилизация Россия Алматы мигрант
Мигрант из России поделился впечатлениями о мобилизации и городе Алматы
пенсия аннуитет
Около миллиона казахстанцев смогут приобрести пенсионный аннуитет
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
ЕНПФ обратился к казахстанским пенсионерам
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления