Токаев открыл памятник Ауэзову и Мухамедханову в Семее

30 сентября в Семее президент Касым-Жомарт Токаев открыл памятник "Ұстаз бен шәкірт" ("Учитель и ученик"), посвященный Мухтару Ауэзову и Кайыму Мухамедханову, сообщает Zakon.kz.

Выступая перед участниками торжественного мероприятия, президент отметил, что Мухтар Ауэзов и Кайым Мухамедханов – это личности, занимающие особое место в нашей истории.

Фото: akorda.kz

Есть глубокий смысл в том, что они стоят рядом на пьедестале. Это символ духовного единства учителя и ученика, старшего и младшего брата. Они внесли неоценимый вклад в изучение и популяризацию наследия Абая. Они вывели казахскую литературу на новый уровень. Мухтар Ауэзов принес всемирную славу Абаю, а через Абая – и всему казахскому народу. Мухтар Ауэзов создал яркий художественный образ великого мыслителя и превратил его бесценное наследие в достояние всего человечества. Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Как отметил глава государства, каждое произведение писателя занимает особое место в сердцах нашего народа.

Мухтар Ауэзов – писатель, взошедший на вершину мировой литературы. А Кайым Мухамедханов – близкий соратник и ученик великого писателя. Всю свою жизнь он посвятил исследованию наследия Абая, Шакарима и движения Алаш. Пройдя репрессии, он выдержал испытания судьбы, верно служил своему народу. Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Президент подчеркнул, что проявление уважения к выдающимся историческим деятелям – наш долг. По его словам, этот памятник стал замечательным подарком к празднованию 125-летия Мухтара Ауэзова.

Фото: akorda.kz

По окончании торжественной церемонии Касым-Жомарт Токаев тепло побеседовал у памятника с представителями интеллигенции. Среди собравшихся были потомки писателя и ученого, известные абаеведы, поэты и писатели.

Фото: akorda.kz

Как сообщается в Telegram-канале Акорды, памятник создан скульптором Нурболом Калиевым.

Выполненная из бронзы скульптурная композиция установлена на гранитный постамент. Общая высота монумента составляет 4 метра. Памятник был сооружен за счет спонсорских средств, – говорится в сообщении.