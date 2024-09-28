Памятник Мухтару Ауэзову открыли в Астане

В Астане открыли памятник Мухтару Ауэзову. В торжественной церемонии приняли участие государственный советник Ерлан Карин и родственник писателя Диар Конаев, сообщает Zakon.kz.

Ерлан Карин зачитал поздравительный адрес от имени президента Касым-Жомарта Токаева,

"Мухтар Ауэзов – великий писатель, который занимает особое место в духовном бытии нашей нации. В своем творчестве он мастерски отразил мировосприятие и жизненный уклад нашего народа. Его непревзойденные произведения ярко демонстрируют богатство казахского языка и глубокие корни нашей самобытной цивилизации", – говорится в обращении президента.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Памятник, авторами которого являются скульпторы Айдос Буркитбаев и Тимур Ермухаметов, установили на площади перед Казахским национальным музыкально-драматическим театром имени Калибека Куанышбаева.

Ранее сообщалось, что в рамках республиканской программы "Таза Казахстан" в Алматы выполнены работы по проведению ночной подсветки памятников истории и культуры республиканского и местного значения.