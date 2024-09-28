Лента новостей
0
Қаз
#Всемирные игры кочевников #Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Памятник Мухтару Ауэзову открыли в Астане

памятник, Мухтар Ауэзов, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 13:19 Фото: пресс - служба акимата Астаны
В Астане открыли памятник Мухтару Ауэзову. В торжественной церемонии приняли участие государственный советник Ерлан Карин и родственник писателя Диар Конаев, сообщает Zakon.kz.

Ерлан Карин зачитал поздравительный адрес от имени президента Касым-Жомарта Токаева,

"Мухтар Ауэзов – великий писатель, который занимает особое место в духовном бытии нашей нации. В своем творчестве он мастерски отразил мировосприятие и жизненный уклад нашего народа. Его непревзойденные произведения ярко демонстрируют богатство казахского языка и глубокие корни нашей самобытной цивилизации", – говорится в обращении президента.
памятник, Мухтар Ауэзов, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 28.09.2024 13:19

Фото: пресс-служба акимата Астаны

Памятник, авторами которого являются скульпторы Айдос Буркитбаев и Тимур Ермухаметов, установили на площади перед Казахским национальным музыкально-драматическим театром имени Калибека Куанышбаева.

Ранее сообщалось, что в рамках республиканской программы "Таза Казахстан" в Алматы выполнены работы по проведению ночной подсветки памятников истории и культуры республиканского и местного значения.

Читайте также

меморандум, прокуратура, Головкин
Головкин заключил меморандум с Генпрокурором
Заморозки, холод, мороз, поздняя осень, иней
Резкое похолодание и ветер: в Алматы, Шымкенте и 14 областях объявлено штормовое предупреждение
Флаги Узбекистана и Казахстана
Как Казахстан и Узбекистан развивают предпринимательское образование для роста экономики
Николай Ежелев
Астана Ауэзов Мухтар 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Похудела на 50 кг за восемь месяцев, секреты похудения
Секреты похудения раскрыла женщина, сбросившая 50 кг за восемь месяцев
Баян Алагузова показала свою младшую дочь Алму
Баян Алагузова показала свою младшую дочь Алму
Армия, отряд, военный учения, служба, солдаты
Отменят ли в Казахстане срочную службу – заявление Минобороны
Ани Лорак снова выходит замуж
Ани Лорак снова выходит замуж
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: