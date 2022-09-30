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Партия "Ауыл" выдвинула своего кандидата в президенты Казахстана

Партия "Ауыл" выдвинула своего кандидата в президенты Казахстана Фото: sfk.kz
Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" выдвинула Жигули Дайрабаева на внеочередные выборы президента Казахстана, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Решение было принято на внеочередном XX съезде партии.

Я вас не подведу, мои дорогие сопартийцы. Все свои силы буду вкладывать в развитие Казахстана и агропромышленного комплекса.Жигули Дайрабаев

Жигули Дайрабаев родился в 1954 году. Окончил Казахский сельскохозяйственный институт им. Турара Рыскулова и Высшую школу агропромышленного комплекса.

С 2019 года работал в должности президента Ассоциации РОО «Союз фермеров Казахстана».

В 2022 году назначен председателем Комитета агропромышленного комплекса Президиума НПП «Атамекен».

Внеочередные президентские выборы в Казахстане состоятся 20 ноября.

23 сентября началось выдвижение кандидатов на пост президента.

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