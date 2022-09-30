"Северный поток-2": как утечка на газопроводе скажется на Казахстане

Чем грозит заморозка проекта "Северный поток-2" для России, Европы и Казахстана. Об этом Zakon.kz рассказали эксперты — экономист Арман Бейсембаев и эксперт-международник Ануар Бахитханов.

Экономист Арман Бейсембаев выразил свое мнение, насколько возможно подорожание газа на фоне сложившейся ситуации и чем это все обернется для Казахстана.

—Теперь в связи с этой диверсией, насколько мне известно, европейская сторона высказалась, что восстановлению газопровод не подлежит. Иными словами "Северного потока" больше нет. И транзит газа по трубам скорей всего остановлен и остановлен уже навсегда, – предполагает эксперт.

Объем накопленного газа в газохранилищах уже составляет 90%. То есть все хранилища Европа в этом плане успела подстраховаться. Какова реальность никто не знает, мнения разнятся.

Есть версия, что ближайшую зиму Европа худо-бедно, но переживет. Потому что хранилища все заполнены, газа достаточно. Естественно режим экономии будет. Причем скорей всего он будет достаточно жесткий, скорей всего будут вводиться какие-то нормативы, ограничения, возможно, будут веерные отключения, по отоплению тоже будут ограничения не только в жилых домах, но и на предприятиях и так далее. Сейчас для Европы стоит задача пережить эту зиму. Эти ограничения напрямую конечно не повлияют, но это повлияет на промышленность в Европе. Германия уже испытывает большие трудности, там повсеместно останавливается деятельность заводов. Европа же сама по себе промышленная страна, а это большие затраты энергии, а из-за недостатка газа, они вынуждены прекращать деятельность. Экономист Арман Бейсембаев

По мнению, финансового аналитика, Европа постепенно погружается в режим рецессии.

По его словам, это видно и по показателям деловой и по потребительской активности населения. Тут же и инфляция больно бьет по карману граждан. Сейчас идет процесс энергетического кризиса, а энергетика это основа основ всей промышленности – это такой замкнутый круг.

— Признаки рецессии уже очевидны. Теперь все спорят насколько она затянется, насколько глубокой она окажется и на каких мощностях мы будем из всего этого выруливать, – поясняет эксперт.

Вся эта ситуация уже автоматом перекидывается на наш регион, который как раз-таки занимается поставкой газа, нефти, а рецессия это снижение потребления энергии. А снижение потребления энергии приводит к тому, что спрос на нефть начинает падать, из-за этого начинает страдать наш бюджет. Естественно, Казахстан не сможет остаться в стороне. Потому что основные потребители нашей экспортной продукции являются европейские страны. Чем хуже будет Европе, тем хуже будет нам, причем сильнее в несколько раз . Экономист Арман Бейсембаев

Более того, снижение цен на нефть приведет, наоборот, к оживлению Европейского сообщества. Так как экономический кризис у них, в том числе по причине того, что цена на нефть и газ достаточно высокая.

А если цена за баррель нефти подешевеет и он будет условно говоря стоить в районе 50 долларов, то больно будет Казахстану, потому что это достаточно ощутимое снижение. Казахстан, естественно не будет устраивать такая сумма, но зато Европе , США , Китаю и Индии от этого будет комфортно. Будет хорошо всем, но не нам, – говорит Арман Бейсембаев

Несмотря на то, что Европа находится сейчас в экономическом кризисе, я не скажу, что это какая-то катастрофа. Европа не сидит сложа руки, сейчас она России выдвинет ограничения на нефть, газ. И подстраховывается, предпринимает шаги, одновременно обсуждая поставки нефти и газа с Казахстана через Азербайджан. А также идут одновременно переговоры о поставках нефти с Катаром и Саудовской Аравией. Уже замечены попытки договориться с Венесуэлой. А с Ирана стараются снять санкции, лишь бы наказать Россию. А как я говорил выше, Европа эту зиму переживет, и им уже неважно есть Северный поток или нет его. Диверсия это или нет, я не могу сказать. Но если это так, то на газовом вопросе для Европы поставлен жирный крест. Экономист Арман Бейсембаев

— Пока поставки газа продолжаются через Украину, бытует мнение, что российская сторона, возможно подорвала "Северный поток 2" , оставив только одну нить через Украину, чтобы создать переговорную позицию. Потому как это единственное, что пока связывает Россию с Европой. Как бы в дальнейшем эта труба не стала таким элементом шантажа, неким яблоком раздора. Россия может полностью перекрыть кислород Европе и вообще оставить ее без газа. А особо остро это на себе прочувствует Украина, – подчеркивает финансовый аналитик.

По мнению эксперта, на урегулирование ситуации потребуется год, максимум полтора.

Новость по теме Европейский союз примет решительные меры в случае диверсии на "Северных потоках"

Тем временем, политолог Ануар Бахитханов высказался на счет того, чего ожидать, если предположения о диверсии на "Северном потоке" подтвердятся, то какие меры Евросоюз может предпринять в отношении России? Насколько они могут быть серьезны и масштабны? И можно ли спрогнозировать в этой связи риски для Казахстана?

Злополучный "Северный поток" стал настоящим символом перемен в отношениях, этакой разменной монетой и серьезным инструментом в международной повестке. Ситуация с повреждением магистрали, на мой взгляд, едва ли могла возникнуть из неоткуда, сама по себе, так как многомиллиардный проект, отвечающий за энергетическую безопасность Европы и экономическое благосостояние России, с точки зрения рисков представлял из себя, если не полностью, то в большей своей степени тщательно продуманную и отработанную систему с, конечно же, сложными и многозадачными процессами. Эксперт-международник Ануар Бахитханов

Безусловно, Европе еще предстоит определить истинную причину аварии, но уж очень явно определенные выводы напрашиваются сами собой: а именно такие, как диверсия либо манипуляция той или иной стороны в рамках конфликта, давно перешедшего за пределы военных баталий на территории Украины, – считает политолог.

В свою очередь такая новость должна повысить цены на энергоносители, в данном случае на газ, что сейчас весьма выгодно для Российской Федерации, в целях пополнения дефицитного бюджета и возникших расходов на военную кампанию.