Европейский союз примет решительные меры в случае диверсии на "Северных потоках"

Европейский союз (ЕС) намерен принять решительные ответные меры, если вдруг окажется, что причина аварий на "Северных потоках" были умышленные повреждения, сообщает Zakon.kz.

ЕС обеспокоен уроном "Северному потоку" и "Северному потоку-2", который привел к утечке газа в международных водах Балтийского моря. Об этом в разговоре с "Ъ FM" отметил пресс-секретарь главы европейской дипломатии Жозепа Борреля Питер Стано.

Безопасность и окружающая среда являются для нас абсолютными приоритетами. Эти инциденты - не совпадения, они затрагивают всех нас. Вся доступная информация указывает на то, что эти утечки - результат преднамеренного действия, - сказал Питер Стано.

Спикер поддержит любое расследование, которое поможет установить причину аварии.

Любое преднамеренное разрушение европейской энергетической инфраструктуры недопустимо и будет встречено решительным и единым ответом, - заявил пресс-секретарь.

28 сентября стало известно, что три нитки самого крупного экспортного газопровода России "Северный поток" в один день подверглись большим разрушениям.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на снижение давления на газопроводе. Он сказал, что это может быть следствием диверсии.

В Германии допускают, что все нити "Северного потока" вышли из строя навсегда. Трубопроводы невозможно отремонтировать оперативно, а в газопроводы сейчас поступает много соленой воды, которая впоследствии вызовет коррозию, считают службы безопасности.

По информации немецкой газеты Tagesspiegel, одной из причин происшедшего могла стать диверсия. Аналитики полагают, что ремонт может занять несколько лет.