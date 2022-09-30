Талгат Жакан освобожден от должности заместителя управляющего делами президента Республики Казахстан 30 сентября, сообщает Zakon.kz.

Распоряжением главы государства Талгат Жакан освобожден от должности заместителя управляющего делами президента Республики Казахстан, – говорится в сообщении.

Талгат Жакан родился 7 января 1965 года в Алматы.

В 1987 году окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности "экономист". В 2018 году окончил дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации, магистр экономики.

С 1988 по 1992 год работал инженером, экономистом отдела внедрения вычислительной техники Республиканского вычислительного центра Казпотребсоюза.

С 1992 по 1996 год был главным контролером-ревизором Управления Комитета финансово-валютного контроля при Министерстве финансов Республики Казахстан.

С 1996 по 2007 год работал главным специалистом, начальником отдела, заместителем директора Валютно-финансового департамента Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

В 2007 году был советником министра иностранных дел Республики Казахстан.

С 2007 по 2010 год занимал должность заместителя руководителя Аппарата Сената Парламента Республики Казахстан.

С 2010 по 2012 год возглавлял отдел макроэкономического анализа и программного мониторинга Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

В 2012 году был советником премьер-министра Республики Казахстан.

С 2012 по 2014 год работал государственным инспектором отдела государственного контроля и организационно-территориальной работы Администрации президента Республики Казахстан.

С 2014 по 2016 год занимал должность директора Финансового департамента Исполнительного комитета СНГ, Москва.

С 2016 по 2021 год был членом Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

С 2021 по 2022 год был руководителем ГУ "Управление материально-технического обеспечения" при Управлении делами президента РК.

В 2022 году работал заместителем управляющего делами президента Республики Казахстан.